[마켓파워] HD현대 정기선, 증여세 부담 ‘정공법 승계’…지분 추가확보·稅재원마련 과제

HD현대 정기선 오너 승계 시동

1대 주주까지 추가 지분 6.7% 남아

증여세 마련 위한 현금 확보 필수적

전문가 "성과로 주주 신뢰 얻어야"

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정기선 HD현대 회장이 부친인 정몽준 아산사회복지재단 이사장으로부터 HD현대 지분 280만주(3.54%)를 증여받은 가운데, HD현대의 경영 승계가 새로운 단계에 들어섰다는 평가가 나오고 있다. 이번 증여는 2024년 이후 2년 만의 지분 확대이자 3세 오너 경영 체제가 시작된 후 처음 이뤄지는 직접적인 지분 이전이다. 업계에서는 향후 정 회장의 지배력을 단계적으로 강화하기 위한 승계 작업의 신호탄으로 해석하고 있다.2018년 지주사 지분을 처음 취득한 정 회장은 현금 증여를 통한 지분 취득, 장내매수, 직접 지분 증여 등 단계적으로 지분을 확대해 왔다. 시장에서는 증여세를 정상적으로 부담하는 '정공법 승계'에 가깝다는 평가다. 다만 승계는 이제부터다. 정 이사장이 여전히 HD현대 지분 23.05%를 보유하고 있는 만큼 향후 추가 증여가 장기간 이어질 가능성이 크다. 결국 정 회장에게는 지분을 꾸준히 확보하는 동시에 증여세 재원을 마련할 안정적인 배당 기반을 유지하는 것이 핵심 과제로 떠올랐다.5일 금융감독원에 따르면 정 회장은 다음달 3일 HD현대 보통주 280만주를 정 이사장으로부터 증여받을 예정이다. 이날 종가(21만9000원) 기준 증여 규모는 약 6132억원이다. 증여에 따른 증여세가 약 3700억원 수준에 이를 것으로 추산된다.증여가 완료되면 정 회장의 HD현대 지분율은 6.12%에서 9.67%로 높아진다. 국민연금(7.12%)을 제치고 2대 주주에 오른다. 반면 정 이사장의 지분은 26.6%에서 23.05%로 낮아지지만 최대주주 지위는 유지한다.업계에서는 이번 증여를 '경영 승계의 시작'으로 보고 있다. HD현대는 지주사인 HD현대를 정점으로 그룹 전체를 지배하는 구조다. 지난해 10월 정 회장이 회장으로 승진했지만, 6%대에 머물렀던 지분율은 지배구조 측면에서 가장 큰 과제로 꼽혀왔다. 이번 직접 증여를 계기로 지분 승계 시계가 본격적으로 움직이기 시작했다는 평가가 나온다.정 회장의 지분 확대는 2018년부터 단계적으로 이뤄졌다. 당시 부친으로부터 현금을 증여받아 현대로보틱스(현 HD현대) 지분 5.1%를 약 3540억원에 매입한 뒤 장내매수를 통해 2020년 5.26%, 2024년 6.12%까지 꾸준히 지분을 늘렸다. 이번에는 부친이 보유한 주식을 직접 증여받으며 지분율을 10%에 가까운 수준까지 끌어올렸다. 앞으로도 장내매수와 추가 증여가 병행되는 방식으로 승계 작업이 장기간 이어질 가능성이 높다.단순히 주식 매입만으로 지배력을 확보하기 어려운 만큼 장기간에 걸쳐 지분을 이전하는 시나리오가 유력하게 거론된다. 증여세율 50%에 최대 주주 보유 주식 할증 20%가 적용되면서 한 번에 지분을 넘기기보다 여러 차례 나눠 증여하는 방식이 현실적이라는 분석이다. 정 회장이 1대 주주에 오르기 위해 추가로 확보해야 할 지분은 약 6.7%다. 이에 대한 증여세를 단순 추산하면 약 7000억원에 달한다.정 회장이 추가 증여에 필요한 증여세를 마련하기 위해선 안정적인 현금 확보가 필수적이다. 사실상 가장 안정적인 재원은 HD현대 배당이다. 정 회장은 2018년 지분 취득 이후 꾸준히 배당금을 수령해 왔으며 올해 약 260억~270억원의 배당금을 받을 것으로 추산된다.다만 시장에서는 HD현대가 현재의 배당 기조를 유지하는 데 무게를 두고 있다. HD현대의 배당성향이 약 70% 수준에 이르는 만큼 추가적인 배당 확대 여력은 제한적이라는 것이다. 결국 핵심 계열사 실적을 바탕으로 지주사 이익과 현금창출력을 꾸준히 유지하는 것이 안정적인 배당 재원을 확보하는 핵심이 될 전망이다.지분 승계와 함께 경영 능력을 입증하는 것도 정 회장의 중요한 과제다. HD현대는 조선업 슈퍼사이클을 바탕으로 역대급 실적을 이어가고 있다.앞으로 정 회장에게는 한미 조선협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'를 기반으로 미국 시장 공략을 확대하고, HD현대오일뱅크를 중심으로 한 정유사업 체질 개선을 이끌어야 하는 과제가 남아 있다. 이와 함께 HD현대로보틱스 상장을 완수해 안정적인 배당 기반을 확대하는 것도 중요하다.윤승영 한국외대 법학전문대학원 교수는 "승계 재원 마련만을 목적으로 배당을 확대한다면 문제가 될 수 있지만, 이익을 주주에게 적정하게 환원하는 과정에서 받은 배당금을 재원으로 활용하는 것은 바람직한 경영권 승계 방식"이라며 "단순한 지분 확대보다 정 회장이 경영 성과를 내고 주주들의 인정을 얻는 것이 지배구조 측면에서 더 중요하다"고 말했다.