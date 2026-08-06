KT, AI로 스팸 막는다…전 고객에 적용

KT는 기존 '스팸차단 서비스'에 AI 스팸차단 기능을 추가해 KT 알뜰폰을 포함한 모든 고객이 무료로 이용할 수 있도록 했다. 최근 스팸이 특수문자 삽입 등으로 차단을 우회하는 사례가 늘면서, 기존 키워드 기반 방식의 한계를 보완하기 위해 자체 AI 탐지 기술을 개발했다.
AI 스팸차단은 지난 1월부터 'KT 스팸차단' 앱 내 스마트 차단 기능을 높음으로 설정한 80만명을 대상으로 시범 운영됐으며, 안정성 검증을 거쳐 지난달 29일부터 전 고객 대상으로 확대됐다.
확대 적용 이후인 7월 29일부터 8월 3일까지 오차단율은 0.003%, 관련 고객 문의(VOC)는 0건을 기록했다. AI 적용으로 기존에 차단하지 못했던 스팸까지 걸러내면서 전체 스팸 차단 건수도 3.5% 증가했다.
KT는 오는 8월 중 '스팸차단 실시간 알림 서비스'도 선보일 예정이다. 고객이 차단된 스팸 내역을 실시간으로 확인할 수 있도록 해 이용 편의성을 높인다는 계획이다.
이번 AI 스팸차단 확대는 KT의 고객보호365TF 활동의 일환이다. 앞으로도 AI 기반 탐지 기술을 고도화해 스팸과 디지털 범죄를 사전에 예방하는 고객 보호 체계를 구축해 나갈 방침이다.