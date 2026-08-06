호반그룹, 8일까지 강남 코엑스서 ‘호반 오픈이노베이션 워크’

혁신기술공모전·동반성장 업무협약·데모데이·기술세미나 등

기술 발굴·실증·사업화·투자…스타트업 상생 플랫폼 강화

1. 호반그룹, 동반성장위원회와 'ESG 동반성장 비전 선포식' 업무협약 0 김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽)과 이달곤 동반성장위원회 위원장이 지난 5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'ESG 동반성장 비전 선포식'에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다./호반그룹

호반그룹이 스타트업과의 기술 협력을 확대하고 오픈이노베이션 생태계 구축에 속도를 낸다.호반그룹은 오는 8일까지 서울 강남구 코엑스에서 '호반 오픈이노베이션 위크'를 개최한다고 6일 밝혔다.이번 행사에서는 호반혁신기술공모전 시상식을 비롯해 ESG(환경·사회·지배구조) 동반성장 비전 선포식, 오픈이노베이션 데모데이, 혁신기술세미나 등이 진행된다. 스타트업과의 기술 교류 및 사업 협력 방안도 모색한다.행사 첫날인 전날에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장을 비롯해 이달곤 동반성장위원회 위원장, 김현우 서울경제진흥원 대표이사, 김홍목 한국건설기술연구원 부원장과 계열사, 스타트업, 투자사, 공공기관 관계자 등이 참석한 바 있다.호반그룹은 2020년부터 혁신기술공모전을 통해 유망 스타트업을 발굴·육성해 왔다. 올해는 서울경제진흥원, 창업진흥원, 한국건설기술연구원과 공동으로 공모전을 진행하며 기술 검증 역량을 높였고, 공공 연구기관 및 산업 전시회와 연계해 기술 발굴부터 실증(PoC), 사업화, 투자까지 이어지는 오픈이노베이션 체계를 강화했다.'2026 호반혁신기술공모전'에서는 AI, 스마트건설, 로봇, 디지털 전환 등 미래 산업 분야의 스타트업 10개사가 수상 기업으로 선정됐다. 대상은 AI 기반 건축도면 자동 검토 및 설계 자동화 기술을 개발한 투피트가 차지했으며, 최우수상은 AI 기반 시설관리(FM) 로봇 기술을 보유한 엘케이로보틱스에 돌아갔다. 수상 기업에는 총 2억6600만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 지급되며, 기술 실증과 투자 연계, 글로벌 진출 프로그램 등 후속 지원도 제공된다.호반그룹은 행사 기간 동반성장위원회와 ESG 동반성장 비전 선포식을 열고 대·중소기업 상생협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 또 오픈이노베이션을 통해 우수한 성과를 낸 스타트업과 협력기관에는 동반성장위원회 표창을 수여했다.기업형 벤처캐피털(CVC) 플랜에이치벤처스가 주관하는 오픈이노베이션 데모데이도 함께 열린다. 호반그룹과 협업하며 성장한 투자기업들이 투자사와 협력기관을 대상으로 기업설명회(IR)를 진행해 후속 투자 유치와 사업 협력 기회를 모색할 예정이다.다음 날부터는 AI와 스마트건설, 디지털 전환 등을 주제로 한 '호반혁신기술세미나'가 이틀 동안 이어진다. 호반건설과 한국무역협회, KAIST, 한국건설기술연구원 등 전문가들이 참여해 AI 시대 산업 변화와 오픈이노베이션 전략을 공유한다.김 사장은 "혁신은 대기업과 스타트업, 공공기관과 민간기업이 각자의 강점을 연결할 때 더 큰 성과를 만들어낼 수 있다"며 "앞으로도 혁신기술이 아이디어에 머무르지 않고 실제 사업 현장과 시장으로 이어질 수 있도록 오픈이노베이션 생태계를 강화하고 기술사업화를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.