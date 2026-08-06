‘완도 반값 여행’ 인기 폭발…4차 신청 이틀 만에 조기 마감

3만4000여명 참여·41억원 소비효과…8월 말 5차 신청 예정

완도군 0 지난 5월 개최된 'Pre 완도국제해조류박람회' 현장에 몰린 관광객들 모습./완도군

전남광주 완도군의 관광 지원 사업인 '완도 반값 여행'이 큰 호응을 얻으며 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘을 보태고 있다.6일 완도군에 따르면 지난달 29일부터 접수한 '완도 반값 여행' 4차 사전 신청이 예산이 조기 소진되면서 접수 시작 이틀 만에 마감됐다. 앞선 1~3차에 이어 4차까지 모두 조기 마감되며 사업의 높은 인기를 다시 한번 입증했다.'완도 반값 여행'은 관광객이 숙박과 음식점, 카페 이용, 특산품 구매 등 여행 과정에서 사용한 비용의 절반을 완도사랑상품권(모바일)으로 환급해 주는 관광 지원 사업이다.지원을 받기 위해서는 최소 10만원 이상을 소비해야 하며, 개인은 최대 10만원, 청년(19~34세)은 최대 14만원, 2인 이상 팀은 최대 20만원, 최대 5인 가족은 최대 50만원까지 환급받을 수 있다.혜택을 받으려면 여행 하루 전까지 '완도 반값 여행' 누리집에 사전 여행계획서를 제출해야 한다.사업 성과도 뚜렷하다. 지난달 30일 기준 총 3만3872명이 참여했으며, 지역 내 소비 유발 효과는 41억9000만원에 달한 것으로 집계됐다. 관광객들의 소비가 숙박업과 음식점, 카페, 특산품 판매 등 지역 상권 전반에 활력을 불어넣으며 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 평가다.완도군은 관광객들의 높은 관심에 힘입어 8월 말께 '완도 반값 여행' 5차 신청을 받을 예정이다.김신 완도군수는 "완도 반값 여행에 보내주신 성원에 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 관광 정책과 혜택을 통해 관광객 만족도를 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.