닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

미얀마 대통령, 정통성 찾아 태국 방문… 태국은 ‘재관여’ 모색

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260806010001895

글자크기

닫기

정리나 하노이 특파원

승인 : 2026. 08. 06. 10:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

2021년 쿠데타 뒤 아세안 정상회의서 배제… 4월 취임 후 네 번째 순방
아누틴 태국 총리와 회담 뒤 양국 비즈니스 포럼 참석
감시단체 "미얀마군, 공습 등 민간인 공격 크게 늘려"
FILES-MYANMAR-THAILAND-DIPLOMACY <YONHAP NO-2682> (AFP)
2021년 아웅산 수치 미얀마 국가고문이 이끌던 민선정부를 전복한 군사 쿠데타를 일으킨 후 지난 4월 미얀마 대통령에 취임한 민 아웅 흘라잉 대통령/AFP 연합뉴스
미얀마 군부쿠데타 주범에서 대통령이 된 민 아웅 흘라잉이 6일(현지시간) 태국을 공식 방문한다. 2021년 쿠데타 이후 아세안(ASEAN·아세안) 무대에서 배제돼 온 그가 국제사회의 인정을 찾아 나선 가운데, 태국은 미얀마와 아세안의 관계 재개를 추진하고 있다.

6일(현지시간) 로이터통신에 따르면 민 아웅 흘라잉 대통령은 이날 방콕에서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 회담하고, 이어 두 사람은 태국·미얀마 비즈니스 포럼에 함께 참석한다. 흘라잉에게는 지난 4월 대통령에 취임한 뒤 중국과 인도, 라오스에 이은 네 번째 해외 방문이다.

미얀마 군 총사령관이었던 흘라잉은 2021년 노벨평화상 수상자 아웅산 수치가 이끌던 선출 정부를 쿠데타로 무너뜨렸고, 아세안은 그해부터 미얀마 지도부의 정상회의 참석을 막아 왔다. 쿠데타 이후 벌어진 내전으로 지금까지 약 10만명이 숨진 것으로 추산된다. 이후 흘라잉은 서방의 광범위한 제재 대상이 됐다.

그가 대통령에 오른 것은 지난 1월 총선에서 군부가 지원하는 정당이 압승한 데 따른 것이다. 당시 선거에는 경쟁할 만한 야당이 없었다. 퇴역 장성인 그는 4월 취임 이후 국제적 정통성을 확보하는 데 공을 들여 왔다.

태국은 이런 미얀마를 다시 아세안 안으로 끌어들이려 하고 있다. 아누틴 총리는 지난 4일 태국의 대미얀마 정책을 "조정된 재관여"라고 표현했다. 미얀마와의 소통 창구를 열어둔 채 교착 상태에 빠진 아세안 주도 평화안의 이행을 압박하겠다는 것으로, 평화안 이행은 미얀마가 아세안과 관계를 정상화하기 위한 핵심 조건이다.

흘라잉은 대통령으로서 최우선 과제가 평화라고 강조해 왔다. 그러나 한 분쟁 감시단체는 지난주 미얀마군이 공습을 강화하는 등 민간인을 겨냥한 공격을 크게 늘렸다고 밝혔다.

평화안에 진전이 없는 상황에서 태국의 접근은 아세안 내 영향력을 키울 수 있지만 민 아웅 흘라잉에게 정당성을 부여하는 것처럼 비치는 것은 피해야 한다고 전문가들은 지적한다. 둘야팍 프리차룻 태국 탐마삿대 동남아시아 전문가는 "태국이 얻는 것은 미얀마 새 정부와 아세안을 잇는 다리로서 아세안 내 역할을 강화하는 것"이라며 "재관여와 민 아웅 흘라잉의 정통성을 인정하는 것 사이에는 미묘한 경계선이 있다"고 말했다.

이번 방문은 태국이 자원이 풍부한 미얀마와의 경제 관계를 되살리려는 시점과 맞물려 있다. 태국은 호텔과 은행, 제조업에 투자하며 2025년 말 기준 싱가포르·중국과 함께 미얀마의 주요 외국인 투자국으로 꼽힌다. 특히 미얀마 외국인 투자의 약 4분의 1을 차지하는 에너지 부문에서 존재감이 크다. 태국 에너지 기업 PTT탐사생산(PTTEP)은 미얀마의 핵심 해상 가스전인 야다나와 조티카를 운영하고 있다.

다만 교역 자체는 쿠데타 이후 크게 줄었다. 낏 아웅위툰사팃 태국-미얀마 비즈니스카운슬 회장은 천연가스가 대부분인 수입이 유지된 반면 수출이 가파르게 줄면서 태국의 대미얀마 무역흑자가 급격히 축소됐다고 말했다.

그는 올해 1~5월 태국의 대미얀마 수출이 약 670억 바트(약 2조8800억 원)로, 팬데믹 이전 연간 8000억 바트(약 34조4000억 원)를 넘던 것과 비교하면 크게 줄었다고 설명했다. 네피도의 외환 통제 강화와 내전에 따른 국경 무역 위축이 수출을 짓눌렀다. 낏 회장은 "민 아웅 흘라잉의 이번 방문은 선의의 표시에 가깝다고 본다"며 "직접적인 경제적 효과가 크지는 않을 것"이라고 말했다.
정리나 하노이 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

삼성·SK하이닉스, 美 규제 위험 분산…中 장비·주주환원·美 상장 ‘3중 카드’

이란·오만, 호르무즈 항로 좌표 합의…60일 재개방안, 이란 통제권 문턱 넘을까

[인터뷰] 원민경 성평등부 장관 “디지털성범죄, 차단만으론 부족…컨트롤타워로 뿌리 뽑을 것”

李대통령 “과거 관습 탈피해 비상한 해법으로 주택 공급 해법 마련”

[마켓파워]한화 3세 독립경영 시동…김동원 금융 홀로서기 시나리오는

[인터뷰] 최대호 안양시장 “실질적 시민 삶 변화로 ‘안양의 완성’ 증명할 것”

1군단, 공용화기 이어 이번엔 개인화기도 총알 없었다

지금 뜨는 뉴스

‘저탄고지’는 지났다…건강 식사로 뜨는 ‘파이버 맥싱’

한화 세계불꽃축제 9월 5일 조기 개최…韓·美·英 참가

진화한 ‘8세대 아반떼’ 계약 시작…풀옵션 가격이 무려

제주서 스노클링 즐겼는데…닷새 뒤 온몸에 발진, 무슨 일?

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7