해수부 신청사, 부산 북항 재개발 부지로 확정…2030년 준공 목표

부산 동구 제안 북항 1단계 재개발 부지 최종 선정

부지 확보·기관 집적·교통 접근성 높은 평가

해수부 사진 0

해양수산부 신청사가 부산 동구 북항 1단계 재개발 부지에 들어선다. 해수부는 올해 안에 청사 규모를 확정한 뒤 2030년 준공을 목표로 본격적인 건립 절차를 추진한다.해수부는 6일 신청사 건립을 위한 최종 부지로 부산시 동구가 제안한 북항 1단계 재개발 부지를 선정했다고 밝혔다.부지 선정에는 강서구·남구·동구·중구 등 부산지역 4개 기초지방정부가 참여했다. 해수부는 지난달 29일부터 31일까지 제안서를 접수한 뒤, 5일 도시·교통·해양수산 분야 전문가와 학계, 시민단체, 직원 대표 등 10명으로 구성된 심사위원회의 평가를 거쳐 최종 입지를 확정했다.최종 선정된 북항 1단계 재개발 부지는 부지 확보의 용이성과 해양 관련 기관 집적 가능성, 교통 접근성 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.선정 부지는 부산 동구 초량동 1270번지의 북항 1단계 재개발구역 내 해양클러스터 E-1-1 부지다. 현재는 부산국제여객터미널 주차장으로 사용되고 있으며, 면적은 7만2456.7㎡다. 부지는 부산항만공사가 소유하고 있어 국가 귀속이 가능하다.해수부는 부지 선정이 마무리됨에 따라 올해 안에 신청사 시설 규모를 확정하고, 2030년까지 신청사 건립을 완료하기 위한 본격 절차에 돌입한다는 계획이다.황종우 해수부 장관은 "이번 해수부 신청사 부지 선정 과정에서 보여주신 부산 시민과 기초 지방정부의 관심에 감사드린다"며 "북극항로 시대를 선도할 남부 해양 수도권의 핵심 거점 부지가 정해진 만큼, 향후 차질 없이 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.