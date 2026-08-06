전북, 전국 첫 ‘차세대 동물의약품 규제자유특구’ 본격 시동…1273억 투자 유치

특구사업자로 지정 11개 기업과 투자협약 체결

특구는 2030년까지 익산·정읍 3.03㎢ 규모로 운영

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북특별자치도가 전국 최초로 지정된 '차세대 동물의약품 규제자유특구'를 기반으로 동물헬스케어 산업 육성에 본격 나섰다.전북자치도는 6일 도청에서 이원택 도지사와 최정호 익산시장, 이학수 정읍시장, 특구사업자로 새롭게 지정된 11개 기업 대표 등이 참석한 가운데 동물헬스케어 산업 육성을 위한 투자협약식을 개최했다고 밝혔다.이번 협약에 참여한 11개 기업은 총 1273억원 규모의 투자와 137명 고용을 약속했다. 이들 기업은 '규제자유특구 운영요령'에 따라 익산·정읍 일원 특구로 이전해, 동물용 의약품의 기술 개발과 실증에 본격 착수한다.특히 케어사이드가 1050억 원, 케이팜스바이오와 에스엘바이젠이 각각 100억원과 70억원을 투입하는 등 투자가 잇따르며 특구 조성에 힘을 실었다.특구 지정으로 참여 기업들은 △ 동물용 첨단바이오의약품·신약의 안전성·유효성 심사기준 마련 △ 자가백신 허용 대상 확대 △ 독성시험 제출항목 일부 면제 등 3개 분야 실증 과제를 맡는다. 그동안 명확한 기준이 없어 제품화가 지연됐던 영역인 만큼, 이번 실증을 계기로 신약 개발 기간 단축과 시장 진입 문턱 완화가 기대된다.특구는 2027년부터 2030년까지 4년간 익산·정읍 일대 3.03㎢ 규모로 운영된다. 익산에는 첨단바이오의약품과 자가백신 품목 확대를 다루는 실증지구가, 정읍에는 국소독성·피부감작성 시험 면제를 검증하는 실증지구가 조성되며, 국비와 지방비, 민간 투자를 더해 총 274억 원의 사업비가 투입된다. 실증 과정에는 (재)한국동물용의약품평가연구원과 국가독성과학연구소도 참여해 기술 검증을 뒷받침한다.도와 익산·정읍시는 이번 협약을 통해 연구 인프라 확충과 인허가 컨설팅 등 행정·재정 지원을 가동할 방침이다. 이를 통해 전북을 명실상부한 글로벌 동물헬스케어 산업의 거점으로 키운다는 구상이다.이원택 전북자치도지사는 "이번 협약은 전북이 동물헬스케어 산업의 중심지로 도약하는 출발점"이라며 "특구사업자들이 역량을 마음껏 펼치고 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.