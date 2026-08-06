반려동물 공방부터 로컬 디저트까지…전주 청년창업 점포 8곳 운영 시작

사업 초기부터 맞춤형 창업 컨설팅 지원

다양한 업종으로 지역상권에 활력 기대

청년창업 지원사업 오리엔테이션. 사진전주시 제공 0 전주시가 '소규모 점포 청년창업 지원사업'을 통해 선정된 8개의 청년창업 점포가 본격 운영에 돌입했다./전주시

전북 전주시가 청년 창업 지원사업을 통해 새롭게 문을 연 청년 창업 점포 8곳의 운영을 본격화하며 지역 상권 활성화에 나섰다.전주시는 '소규모 점포 청년창업 지원사업'에 선정된 청년 창업가 8개 팀이 창업 준비를 마치고 본격적인 영업을 시작했다고 6일 밝혔다.선정된 청년 창업가들은 사업 초기 단계에서 맞춤형 창업 컨설팅을 지원받아 사업 계획과 매장 운영 전략을 구체화했으며, 이를 실제 점포 운영에 반영해 경쟁력을 높였다.새롭게 문을 연 점포는 △반려동물 공방 △이끼화분 △생활한복 제작 등 청년들의 차별화된 창업 아이템을 바탕으로 구성됐다. 다양한 업종이 지역 주민들에게 새로운 문화·소비 경험을 제공하고, 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.이번 지원으로 문을 연 점포는 △아뜰리에 몽피유(반려동물 공예 작품, 효자동) △토리의 정원(스칸디나비아 이끼 화분, 서신동) △코리티(친환경 K-허리치마, 중앙동) △그린썸머하우스(지역과일 디저트, 진북동) △본실크(실크플라워, 만성동) △포잇미(수제케이크&풍선, 덕진동) △범뜰(K-구움과자, 혁신동) △카페시월(로컬디저트 전문점, 송천동)이다.이 가운데 효자동에 문을 연 반려동물 공방 '아뜰리에 몽피유'의 청년창업가는 "반려동물 각각의 고유한 특징을 최대한 사실적으로 구현하는 공예를 통해 고객에게 행복과 만족을 전하는 것은 물론, 소중한 반려동물을 떠나보낸 이들에게는 위로를 전하는 의미 있는 사업을 하고 싶었다"면서 "창업 초기 꼭 필요한 부분에 지원금이 적절히 배정되고 창업 관련 교육까지 받을 수 있어 불안정한 시기에 큰 힘이 됐다"고 소감을 밝혔다.또 중앙동에서 한복 허리치마를 제작·판매하는 '코리티'의 청년창업가는 전주 한옥마을과 한복의 매력에 이끌려 타 지역에서 전주로 이주해 창업을 시작했다.'코리티' 청년창업가는 "한복을 만들며 창업을 고민하던 중 지원사업을 만나게 됐고, 실제로 많은 분들이 제가 만든 한복을 좋아해 주실지 직접 확인해 볼 수 있는 소중한 기회를 얻었다"면서 "'코리티'를 성장시켜 한국을 넘어 전 세계 많은 사람이 합리적인 가격으로 편하게 한복 허리치마를 접할 수 있도록 하는 것이 저의 사업 목표"라고 전했다.한편 새롭게 개설된 청년창업 점포들의 상세 위치, 아이템은 전주시 청정지대 누리집에서 확인할 수 있다.