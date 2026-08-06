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임실N치즈축제, 치즈공장·임실읍까지 무대 확대…체류형 축제로 진화

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임실 박윤근 기자

승인 : 2026. 08. 06. 11:14

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10월 8일~11일 치즈테마파크 일원서 개최
공간 확대·체험형 콘텐츠 강화로 완성도 UP
1.공간 넓히고 체험 더한다…‘2026 임실N치즈축제 본격 시동4
2025 임실N치즈축제' 장면./임실군
국내 유일의 치즈를 주제로 한 '2026 임실N치즈축제'가 체험형 콘텐츠와 야간 프로그램을 대폭 강화한 새로운 모습으로 관광객을 맞는다.

임실군은 지난 4일 한득수 군수 주재로 각 국·실·과장과 축제제전위원회, 대행사, 유관기관 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026 임실N치즈축제 준비상황 보고회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

올해로 제12회를 맞는 임실N치즈축제는'치즈, 행복을 늘리다! 세상을 잇다!'를 슬로건으로 오는 10월 8일부터 11일까지 4일간 임실치즈테마파크와 치즈마을, 임실읍 일원에서 펼쳐진다.

이번 축제는 대한민국 치즈의 선구자 지정환 신부의 발자취를 간직한 대한민국 최초의 치즈공장과 임실성당이 위치한 임실읍 일원까지 축제 공간을 대폭 확대한다.

축제 콘텐츠 역시 대폭 새로워진다. 기존의 단순 관람형 프로그램은 과감히 줄이고 관광객이 직접 참여하고 즐기는 체험형 콘텐츠를 대폭 확대해 축제의 재미를 한층 높인다.

또한, 야간 관광 활성화를 위해 △ 임실N치즈 와인&나이트 라운지를 새롭게 선보여 낮뿐 아니라 밤에도 머물며 즐길 수 있는 체류형 축제로 한 단계 발전시켜 나갈 계획이다.

축제의 개막을 알리는 임실N치즈볶음밥 퍼포먼스와 외국인 관광객 유치를 위한 외국인 치즈요리 경연대회도 새롭게 선보인다.

여기에 축제장 일대를 수놓는 천만송이 국화와 유럽형 장미원이 어우러져 환상적인 볼거리를 선사한다.

특히 맛좋은 임실 한우와 읍·면 생활개선회가 정성껏 준비한 향토음식 먹거리 장터를 운영해, 임실만의 역사문화축제에 미식의 즐거움까지 더할 예정이다.

한득수 군수는"임실하면 치즈, 치즈하면 임실, 이 한 문장에 대한민국 치즈의 역사와 문화가 그리고 임실군민이 흘린 땀과 자부심이 스며있다."며 "치즈의 성지에서 열리는 '2026 임실N치즈축제'는 대한민국 치즈의 역사를 전국 각지의 관광객들과 함께 나누는 기적의 순간이 될 것"이라고 포부를 밝혔다.
박윤근 기자

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