[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 12일

쥐띠
36년 좋은 일이 있으니 약속을 잘 지키도록 한다.
48년 약속을 지키면 걱정이 없다.
60년 기다리던 소식을 듣게 된다.
72년 돌다리도 두드렸다가 건넌다.
84년 바라던 것을 얻게 되는 날이다.
96년 밝은 빛이 가득 집안을 비춘다.
소띠
37년 나의 일에만 충실하도록 한다.
49년 지인들과 여행 가는 것은 뒤로 미루는 것이 좋다.
61년 귀한 선물을 받게 된다.
73년 길에서 동창을 만나는 운이다.
85년 감이 오지 않으면 상대의 마음을 먼저 읽어야 한다.
97년 일이 마음처럼 안 풀리면 일찍 자리에서 일어난다.
범띠
38년 어려울 때 귀인이 나타나 도움을 준다. 50년 원하는 대로 일이 잘 풀리지 않는다. 62년 길에서 귀인을 만나는 운이다. 74년 졸업장에서 동창을 만나니 기쁘다.
86년 운이 다급히 풀리니 근심이 사라진다.
98년 막혔던 금전 운이 풀리어 다시 좋아진다.
토끼띠
39년 일이 성사되니 좋은 결과가 뒤따른다.
51년 친인척이 한곳에 모여 이야기꽃을 피운다.
63년 선물을 받으니 기분이 좋다.
75년 욕심을 내지 않으면 소원을 성취한다.
87년 아무리 급해도 일은 천천히 마무리한다.
99년 건강을 잘 챙기면 마음이 안정된다.
용띠
40년 근심이 사라지니 마음이 안정을 찾는다.
52년 바라던 뜻대로 운이 잘 따라주는 하루다.
64년 금전 운이 좋으니 얼굴이 밝아진다. 76년 마음을 비우면 기회가 찾아온다.
88년 새로운 일로 인해 기쁨이 생긴다.
00년 친한 사람과 다투게 되니 한발 물러선다.
뱀띠
41년 답답한 마음이 도통 풀리지 않는다. 53년 상황이 마음에 들지 않아 속이 상한다.
65년 서두를수록 일이 더욱 지연된다.
77년 일이 뜻대로 않으니 답답해진다.
89년 서쪽과 남쪽에서 귀인이 도와주려고 온다.
01년 일이 뜻대로 풀리게 된다.
말띠
42년 짜증 나던 일이 마무리된다.
54년 남의 일에 간섭은 금물이다. 66년 시비 수가 따르니 조심한다.
78년 다툼 수가 생기니 모임은 나중으로 미루는 것이 좋다.
90년 서류에 도장 찍는 일에 거듭 확인해야 한다.
02년 욕심을 부리면 될 일도 더 막힌다.
양띠
43년 온종일 기쁨이 넘치는 날이다.
55년 금전 운이 빠르게 술술 풀리게 된다.
67년 새로운 소식을 듣게 된다.
79년 한결 편안한 하루를 보낼 수 있다.
91년 졸음운전을 하니 장거리 출장은 뒤로 미룬다.
03년 마음이 어수선하니 집중이 안 된다.
원숭이띠
32년 마음을 비우니 또 다른 일이 성사된다.
44년 숨은 지혜로 덕망을 쌓는다.
56년 구설수와 관재수가 있으니 조심한다. 68년 실적을 올려 실력을 인정받는다.
80년 건강이 조금씩 호전된다.
92년 사소한 말다툼을 조심해야 한다.
닭띠
33년 일신이 한결 평화로워지는 날이다.
45년 부귀와 행복으로 집안이 가득 찬다.
57년 불길한 운이 사라지게 된다.
69년 뜻밖의 일이 성사된다.
81년 지연되던 일이 오후쯤 다시 풀린다.
93년 약속을 지키면 대길하다.
개띠
34년 순조롭게 풀리는 운세다.
46년 목적을 이루니 부귀공명을 얻는다.
58년 목표하던 곳에 무사히 도착한다.
70년 소송에서 이기는 운이다.
82년 기분 좋은 날이니 얼굴이 한결 밝아진다.
94년 꼬였던 일이 순조롭게 풀린다.
돼지띠
35년 바라던 소원을 성취한다.
47년 만사가 뜻한 대로 풀린다.
59년 일이 마음 먹은 대로 잘되지 않는다.
71년 만인이 우러러보는 높은 자리에 오른다.
83년 귀인을 만나 금전 문제를 해결한다.
95년 서두르지 말고 차례대로 움직인다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장