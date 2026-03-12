[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 12일

소띠

37년 나의 일에만 충실하도록 한다.

49년 지인들과 여행 가는 것은 뒤로 미루는 것이 좋다.

61년 귀한 선물을 받게 된다.

73년 길에서 동창을 만나는 운이다.

85년 감이 오지 않으면 상대의 마음을 먼저 읽어야 한다.

97년 일이 마음처럼 안 풀리면 일찍 자리에서 일어난다.