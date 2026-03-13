[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 13일

쥐띠
36년 뜻밖에 일로 재물을 얻는다.
48년 구설수가 있으니 남과 다투지 않는다.
60년 몸 건강에 더욱 신경 쓴다.
72년 재물 운이 몸에 달라붙는다.
84년 심신이 한결 편안해진다.
96년 여유가 생기니 마음이 한가롭다.
소띠
37년 매사가 순조롭지 못하다.
49년 시작한 일이 소원대로 성사된다.
61년 소원대로 성취하고 반가운 소식 듣는다.
73년 집안에 기쁨이 가득하다.
85년 덕을 크게 품으면 소망을 이룬다.
97년 계획한 일이 뒤로 미뤄진다.
범띠
38년 만사에 형통함이 없다.
50년 귀인을 만나니 기분이 최고로 좋다.
62년 남의 일에 관여하면 재물을 잃을 수 있다.
74년 본업을 지키고 안정을 취한다.
86년 금전 운이 한결 좋아진다.
98년 티끌 모아 태산이다.
토끼띠
39년 재물을 잃을 수 있으니 유의한다.
51년 건강과 재물 모두 운이 좋다.
63년 부모님에 대한 근심이 빠르게 없어진다.
75년 몸과 마음이 평온해진다.
87년 자리 변동하는 운이니 새로운 일을 시작한다.
99년몸살감기있었다가 차츰 안정을 되찾는다.
용띠
40년 뜻밖에 재물을 얻는다.
52년 근심이 생기니 난감하다.
64년 서두르면 오히려 시간이 더 걸린다.
76년 마음을 비우고 기다린다.
88년 운수대통하는 운이니 마음이 넉넉해진다.
00년 소지품과 지갑을 잘 챙긴다.
뱀띠
41년 서두르지 않고 실행하는 것이 좋다.
53년 사업 운이 호전되니 운수대통한다.
65년 즐거움과 행복함이 가득하다.
77년 고비가 사라지고 해결책이 생긴다.
89년 어수선하니 마음이 편치 않다.
01년 좋은 시기에 좋은 사람을 소개받는다.
말띠
42년 바라던 소원을 성취한다. 54년 운이 제대로 풀리지 않는다.
66년 행운이 따라주지 않아 답답하다.
78년 기분이 한층 좋아지니 소원을 성취한다.
90년 힘든 시기에 귀인을 만나니 도움이 된다.
02년 멋진 인연이 코앞에 있다.
양띠
43년 기분이 내키지 않으면 침묵해야 한다.
55년 짜증 나도 오늘은 꾹 참아낸다.
67년 운이 좋아지니 덩실덩실 춤을 춘다.
79년 기분이 최고로 좋은 날이다.
91년 계약이 더디게 성사된다.
03년 원하는 일을 이루기는 어려운 날이다.
원숭이띠
32년 건강관리 더 신경 쓴다.
44년 매매 문서가 빠르게 성사된다.
56년 책임감 있게 최선을 다해야 한다.
68년 답답했다가 오후부터는 좋아진다.
80년 좋은 귀인 찾아오니 바라던 뜻을 이룬다.
92년 급하더라도 양보하면 마음이 넉넉해진다.
닭띠
33년 걱정하던 일이 차츰 좋아진다.
45년 운수대통으로 행복함이 가득한 날이다.
57년 짜증 났던 일이 풀리니 편해진다.
69년 실천하니 형통하게 된다.
81년 통과되었다는 반가운 소식을 듣는다.
93년 뜻밖의 금전 소식이 도움이 된다.
개띠
34년 즐거움이 찾아오니 원하는 것을 얻는다.
46년 오랜 약속을 지키니 마음이 뿌듯해진다.
58년 운이 도와 기쁨을 얻는다.
70년 걱정 없이 한결 마음이 편해진다.
82년 소원을 성취한다.
94년 화가 나더라도 조금만 참아야 한다.
돼지띠
35년 막힌 금전 운이 풀리니 어깨춤을 춘다.
47년 힘든 시기에 지인을 만나 즐거움이 생긴다.
59년 좋아하는 사람을 만나니 금상첨화다.
71년 밀린 일을 하니 재미있어진다.
83년 바라던 일의 성사가 어려우니 잠시 보류해야 한다.
95년 시작한 일로 안해 마침내 뜻을 이룬다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장