[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 13일

말띠

42년 바라던 소원을 성취한다. 54년 운이 제대로 풀리지 않는다.

66년 행운이 따라주지 않아 답답하다.

78년 기분이 한층 좋아지니 소원을 성취한다.

90년 힘든 시기에 귀인을 만나니 도움이 된다.

02년 멋진 인연이 코앞에 있다.