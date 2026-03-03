[지금 호남은]전주시 “전국 유일 전주 도서관 여행 출발합니다”

4월 4일부터 11월 14일까지 전주 도서관 여행 프로그램 운영

도서관과 연계해 지역서점 및 정원 산책 등 9개 코스로 진행

도서관여행 0 '2026년 전주 도서관 여행' 프로그램 홍보 이미지./전주시

전국 유일의 도서관 여행 프로그램인 전주시 '전주 도서관 여행'이 올해 정원과 지역서점을 품은 새로운 여행 코스로 행사를 진행한다.시는 오는 4월 4일부터 11월 14일까지 '2026년 전주 도서관 여행' 프로그램을 운영할 계획이라고 3일 밝혔다.전주 도서관 여행은 전국 최초의 도서관 여행 프로그램으로, 여행자들은 전용 버스에 탑승해 도서관 여행 해설사와 함께 전주의 독서 정책과 도서관 해설을 들을 수 있다.올해 도서관 여행은 오는 4월부터 매주 토요일 3회(하루코스 1회, 반일코스 2회) 상시 운영되며, 독서와 휴식(전주 정원 산책)을 결합한 여행코스가 새롭게 개발돼 지역서점과 덕진공원을 포함한 총 9가지 코스로 여행을 즐길 수 있다.구체적으로 '하루코스'는 크게 총 5개 코스로 △도서관문화 코스(매월 1·3·5주)와 △기록문화 코스(2·4주)로 운영되며, '반일코스'의 경우 매주 토요일 오전 △책연필코스 △책여정코스, 오후 △책담길코스 △책다감코스 등 4개 코스가 운영된다.이 가운데 '도서관문화' 코스는 전주의 특별한 도서관을 만날 수 있는 여행 코스로 △1주차 '일상수집 코스'(완산도서관, 아중호수도서관 등 도서관 곳곳을 걸으며 책과 공간을 느끼고 일상의 장면을 모으는 코스) △3주차 '사색화원 코스'(서학예술마을도서관, 학산숲속시집도서관 등 책과 자연이 어우러지는 풍경 속에서 사색하는 코스) △5주 '정원산책 코스'(책기둥도서관, 연화정도서관, 덕진공원 등 도서관에서 시작해 정원으로 완성되는 코스)로 구성됐다.또 '기록문화' 코스의 경우 완판본문화관과 천년한지관이 함께하는 코스로, △2주차 '서사한편 코스'(꽃심, 동문헌책, 아중호수도서관과 출판문화의 중심 완판본문화관에서 목판 인쇄 체험으로 나만의 서사를 완성하는 코스) △4주차 '기억한장 코스'(서학예술마을, 한옥마을, 첫마중길여행자도서관과 천년한지관에서 한지제조체험으로 여행의 기억을 기록하는 코스)로 운영된다.이와 함께 반일코스는 도서관과 지역서점이 함께하는 오전 코스와 전주의 아름다운 도서관을 거닐며 여행하는 오후 코스로 구분된다.세부적으로 △'책연필코스'(1·3·5주 오전)는 서점 '북스 헤이븐'에서 도서관에 다가가 느낀 순간을 펜드로잉 체험으로 표현하는 코스 △'책담길코스'(2·4주 오전)는 '책보책방'에서 아름다운 도서관을 거닌 기억으로 나만의 키링을 완성하는 코스이다. 또, △'책여정코스'(1·3·5주 오후)에서는 서학예술마을도서관과 한옥마을도서관, 아중호수도서관에 머물며 여행의 설렘을 느낄 수 있고 △'책다감코스'(2·4주 오후)에서는 동문헌책도서관과 다가여행자도서관, 학산숲속시집도서관을 누비며 아늑함을 만끽할 수 있다.올해 전주도서관 여행은 3일부터 전주시립도서관 누리집을 통해 회당 17명까지 접수할 수 있으며, 이후 매월 1일에 다음 달 도서관 여행을 신청할 수 있다.이영섭 전주시 도서관평생학습본부장은 "전주 도서관 여행이 도서관을 넘어 지역서점과 다양한 문화공간을 널리 알리는 소중한 계기가 되길 바란다" 고 밝혔다.