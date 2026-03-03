경북도, 622억 투입…장마 전 산사태 예방 총력전 ‘피해 제로’ 목표

사방댐 100곳 신설, 토사 유출과 붕괴 위험 줄여

kuk20260303000045.689x976.0 0 경북도.

경북도가 기후 위기로 잦아진 극한 호우와 대형 산불 이후 약해진 지반에 대비해 '산사태 피해 제로'를 목표로 한 선제 대응에 나섰다.3일 경북도에 따르면 도는 이달 초 동절기 공사 중지 해제와 동시에 관련 사업을 본격 재개했다. 총 622억 원을 투입해 여름철 장마가 시작되기 전까지 주요 사업을 마무리한다는 계획이다.우선 산사태 예방을 위해 사방댐 100곳을 신설하고, 60㎞ 구간에 대한 계류보전 사업을 추진한다. 또 24㏊ 규모의 산지사방과 함께 18개를 대상으로 산림유역관리 사업도 병행한다. 산불 피해지와 산사태 우려 지역을 중심으로 토사 유출과 붕괴 위험을 줄이기 위한 조치다.산사태 취약지역은 데이터에 기반해 보다 체계적으로 지정·관리된다.현장에는 산사태취약지 표지판을 설치하고, 전문가가 주민을 찾아가 산사태 발생징후와 대피소 위치, 대피요령 등을 안내하는 '찾아가는 산사태 예방 교육'을 실시할 예정이다.산사태 피해지 복구 과정에서 토지 소유자가 정당한 사유 없이 거부하면 동의 없이도 복구 사업을 추진할 수 있는 근거도 마련됐다.사방사업 대상지는 산사태 취약지역 가운데 위험도를 기준으로 우선 선정된다. 관련 사업 신청은 각 시·군 산림 부서를 통해 가능하다.최순고 경북도 산림자원국장은 "가족의 생명과 재산을 지키는 첫걸음은 예방과 대비"라며 "기상특보와 산림재난 문자에 귀를 기울이고 위험 징후를 감지 시에 즉시 안전한 곳으로 대피해 달라"고 당부했다.