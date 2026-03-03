전경선 목포시장 예비후보 출마 선언…“구조 전환 통해 경제 재도약”

목포 신외항 선남해 해상풍력과 신재생에너지 거점 조성

도심 빈 점포 300곳 임대 등으로 상업벨트 확장 공약

전경선 목포시장 예비후보 0 전경선 목포시장 예비후보가 목포 로데오광장에서 목포시장 출마를 공식 선언하고 있다./이명남 기자

전남도의원직을 사퇴한 전경선 목포시장 예비후보(더불어민주당)가 목포 로데오광장에서 기자회견을 열고 시장 출마를 공식 선언했다.전 예비후보는 3일 "지금 목포의 위기는 단순한 경기 침체가 아닌 구조적 문제"라며 "일자리 감소와 청년 인구 유출, 원도심 상권 침체가 동시에 진행되고 있다"고 진단했다. 최근 몇 년간 인구 감소와 산업 기반 약화가 지속되면서 지역경제 활력 저하가 주요 과제로 지적돼 왔다는 설명이다.그는 1단계 전략으로 목포 신외항을 서남해 해상풍력 및 신재생에너지 운영·정비·관제(O&M) 거점으로 조성하겠다고 밝혔다. 이를 통해 800~1200명의 고임금 일자리 창출을 목표로 제시했다.전 예비후보는 "발전 설비가 타 지역에 설치되더라도 운영·정비·관제 기능은 항만 인프라를 갖춘 목포에 집적할 수 있다"며 "고부가가치 기능 유치가 지역경제의 실질적 소득 증대로 이어질 것"이라고 강조했다. 다만 해상풍력 산업 특성상 정부 인허가 절차와 민간 투자 유치가 핵심 변수로 작용하는 만큼, 실제 고용 규모와 추진 일정은 중앙정부 정책과 사업자 참여 여부에 따라 달라질 가능성도 있다.침체된 삽진산단에 대해서는 "돈을 쓰는 산단이 아닌 돈을 버는 산단으로 전환하겠다"며 디지털 O&M 컨트롤타워 기능을 부여하고 AI·에너지·디지털 분야 기업 30개 이상, Lite HQ 기능 기업 10곳 이상 유치를 추진하겠다고 밝혔다.관광 산업 구조 혁신 방안도 제시했다. 전남 남해안 글로벌 해양관광벨트 사업과 연계해 목포를 체류형·해양형 MICE 도시로 육성하고, 국립중앙극장 분원 유치를 통해 공연예술 거점으로 발전시키겠다는 구상이다. 그는 "관광을 단순 방문 산업이 아닌 지속 가능한 도시 핵심 산업으로 만들겠다"고 말했다.도심 활성화를 위해서는 빈 점포 300곳 이상을 임대 또는 매입해 청년 창업가와 가족 기업이 안정적으로 영업할 수 있는 상업벨트를 확장하겠다는 계획을 발표했다.주거·돌봄 정책도 내놨다. '1만 원 하우스' 500호 공급과 24시간 통합돌봄센터 구축을 통해 청년·신혼부부·다자녀 가정을 지원하고, '출생호봉제'를 도입해 출산에 따른 경제적 부담을 줄이겠다고 약속했다.행정 통합과 관련해서는 개항 130주년을 맞아 목포·무안·신안의 단계적 통합을 추진하되, 4년간의 성과를 바탕으로 최종 결정은 주민이 직접 선택하도록 하겠다는 입장을 밝혔다.한편 더불어민주당 내에서는 강성휘 전남도의원과 이호균 목포과학대 총장 등이 후보군으로 거론되고 있다. 공천 결과에 따라 무소속 박홍률 후보와의 양자 대결 구도가 형성될 가능성도 제기된다.또 한숙경 전남도의원이 의원직을 사퇴하고 기초단체장 선거에 도전한 상태이며, 서동욱 전남도의원 역시 사퇴 의사를 밝힐 것으로 알려졌다.