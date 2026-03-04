‘강원 1도 1국립대학’ 첫 걸음…젊은 교수들 강원대에 모였다

강원대, 2026학년도 1학기 춘천캠퍼스 신임교수 19명 임용장 수여

정재연 총장 “역사적 전환점 맞은 대학의 미래, 교수님들 손에 달려”

[사진1] 「2026학년도 1학기 신임교원 임용장 수여식」 개최 0 3일 강원대학교 춘천캠퍼스 글로벌경영관 AMP컨퍼런스홀에서 열린 '2026학년도 1학기 신임교수 임용장 수여식'에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. /강원대

강원도 내 국립대 통합 구상인 '강원 1도 1국립대학' 체제가 본격적인 출발선에 선 가운데 강원대학교에 새로운 교수진이 합류했다.강원대학교는 3일 춘천캠퍼스 글로벌경영관 AMP컨퍼런스홀에서 '2026학년도 1학기 신임교수 임용장 수여식'을 열고 새로 임용된 교수들의 출발을 알렸다.이날 행사에는 정재연 총장과 임의영 춘천캠퍼스총장 등 대학 관계자들이 참석했다. 1일 자로 임용된 춘천캠퍼스 소속 신임 교수 19명이 임용장을 받고 대학 구성원으로서 첫발을 내디뎠다.신임 교수들은 공무원 선서를 통해 교육과 연구, 산학협력 등 대학 발전을 위한 역할을 다짐했다.신규 임용은 춘천캠퍼스를 시작으로 다른 캠퍼스에서도 이어진다. 강원대는 오는 5일 강릉캠퍼스 9명, 삼척캠퍼스 8명, 원주캠퍼스 1명 등 총 18명의 신임 교수에게도 임용장을 수여할 예정이다. 이에 따라 2026학년도 1학기부터 강원대 전 캠퍼스에서 총 37명의 신규 교원이 강단에 서게 된다.수여식을 마친 뒤 아시아투데이는 정재연 총장을 만나 이번 임용의 의미를 물었다.정 총장은 이번 임용이 '강원 1도 1국립대학' 체제 이후 첫 대규모 교수 임용이라는 점에서 의미가 크다고 말했다.그는 "지금 우리 대학은 역사적인 전환점에 서 있다"며 "춘천과 강릉, 삼척, 원주 캠퍼스가 유기적으로 연결돼 경쟁력을 갖춘 국립대학으로 성장해야 하는 시기"라고 설명했다.이어 "이번에 임용된 교수들은 통합 이후 대학의 변화를 현장에서 만들어 갈 중요한 자산"이라며 "젊은 감각과 전문성을 바탕으로 대학에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했다.신임 교수들에게는 교육과 연구를 넘어 지역과 산업을 연결하는 역할도 주문했다.정 총장은 "단순히 지식을 전달하는 교사를 넘어 지역 사회의 문제를 해결하고 산업과 협력하는 혁신가가 되어 달라고 당부했다"며 "캠퍼스 간 경계를 넘어 학문적 교류를 활발히 이어가길 바란다"고 말했다.또 "대학 본부에서도 교수들이 연구에 집중할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.정 총장은 학생과 지역사회에도 메시지를 전했다.그는 "우수한 역량을 갖춘 교수진을 영입하기 위해 많은 노력을 기울였다"며 "학생들에게는 질 높은 교육을 제공하고 지역사회에는 연구 성과로 보답하는 대학이 되겠다"고 말했다.강원대학교는 이번 교수 임용을 계기로 교육과 연구 경쟁력을 강화하고, 지자체와 산업계와 연계한 지역 인재 양성 체계를 확대해 나간다는 계획이다.