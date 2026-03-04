대웅제약 ‘클린콜정’ 임상3상 학술지 게재…28정→20정

장정결 효과 유지하면서 복용 부담↓

메스꺼움·두통 발생률 대조군보다 낮아

국내 7개 대학병원 215명 대상 연구

대웅제약의 정제형 장정결제 '클린콜정'의 임상 3상 결과가 소화기 질환 분야 학술지인 'World Journal of Gastroenterology'에 게재됐다. 이번 연구는 대장내시경 검사 전 장을 비우기 위해 사용하는 장정결제의 복용 편의성과 안전성을 평가하는 데 초점을 맞췄다.4일 대웅제약에 따르면 클린콜정은 황산염 성분을 기존 대비 25% 줄이는 대신 배변을 돕는 '피코설페이트(Sodium picosulfate)'를 추가해 복용 효율을 높인 정제형 장정결제다. 이를 통해 전체 복용 정제 수를 기존 28정에서 20정으로 줄여 검사 준비 과정에서 환자의 복용 부담을 낮췄다.장정결제는 대장내시경 검사 전 장을 비우기 위해 사용하는 의약품이다. 의료계에서는 복용 편의성과 부작용 발생 여부가 환자의 검사 순응도에 영향을 미치는 요소로 보고 있다.이번 3상은 국내 7개 대학병원에서 총 215명을 대상으로 진행됐다. 연구 결과 정제 수를 줄였음에도 기존 장정결제와 유사한 수준의 장정결 효과를 유지한 것으로 확인됐다.안전성 지표에서도 차이가 확인됐다. 클린콜정의 전체 약물이상반응 발생률은 18.1%로, 대조군(33.02%) 대비 낮게 측정됐다. 대장내시경 준비 과정에서 흔히 겪는 메스꺼움 발생률은 7.62%로 대조군(21.7%)보다 낮았고, 두통도 0.95%를 기록해 대조군(8.49%)과 차이를 보였다.연구책임자인 박동일 강북삼성병원 교수는 "클린콜정은 적은 복용량으로도 임상적으로 충분한 장정결 효과와 우수한 안전성을 확인했다"며 "대장내시경 준비 과정에서 환자의 복약 순응도를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "이번 국제학술지 게재를 계기로 클린콜정이 임상적 근거를 확보했다는 거에서 의미가 있다"고 전했다.