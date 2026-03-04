닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 중동·아프리카

시리아, 레바논 국경 병력 강화…“헤즈볼라 침투 차단” 목적

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010001033

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 03. 04. 14:39

레바논·이라크 접경지 로켓 발사대 및 인력 추가 배치
clip20260304133737
3일(현지시간) 레바논에 거주하는 시리아인들이 본국으로 귀환하기 위해 시리아 제다이데 야부스 시리아-레바논 접경에 있는 이민교통국에서 차례를 기다리고 있다./로이터 연합
이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 군사적 충돌이 중동 전역으로 확산함에 따라 시리아 정부는 레바논 접경지대에 대규모 병력과 중화기를 전진 배치하며 국경 통제 강화에 나섰다.

로이터통신에 따르면 시리아 국방부는 4일(현지시간) 성명을 통해 "고조되는 지역 내 갈등으로부터 국경을 보호하고 통제하기 위해 레바논 및 이라크 접경지 배치를 강화했다"고 밝혔다.

익명을 요구한 시리아 고위 군 관계자에 따르면, 이번 증강에는 제52·84사단 소속 보병 부대와 장갑차, 그라드(Grad) 및 카튜샤(Katyusha) 단거리 로켓 발사기 등이 포함됐다. 군 당국은 이번 병력 강화가 국경 수비와 정찰 임무를 수행하며, 특히 외부 세력의 무단 침입을 막는 데 중점을 두고 있다고 설명했다.

이번 병력 강화의 핵심은 단순한 국경 수비를 넘어, 이란의 지원을 받는 헤즈볼라 등 무장 세력이 시리아 내부로 침투하는 것을 차단하는 데 있다. 시리아군은 이번 작전이 무기 및 마약 밀수 근절과 더불어, 레바논 내 분쟁이 시리아 영토로 번지는 것을 막기 위한 '선제적 조치'라고 강조했다.

시리아 보안 당국은 "다마스쿠스는 인근 국가에 대한 어떠한 군사 행동 계획도 없다"며, "이번 배치는 시리아와 이웃 국가들의 안보 위협에 대처하기 위한 방어적 조치"라고 덧붙였다. 이는 과거 레바논 내전 당시 시리아의 과도한 영향력 행사에 따른 주변국의 우려를 불식시키려는 의도로 풀이된다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”

지금 뜨는 뉴스

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력