정부, 전세사기 피해자 501건 추가 결정…누적 피해자 총 3만6950명

이미지 0

전세사기 피해자가 누적 3만6950명으로 집계됐다. 피해자 인정 비율은 62.2%로 나타났다.국토교통부는 지난 2월 한 달간 전세사기 피해 지원위원회 전체회의를 3차례 열어 501명을 전세사기 피해자로 최종 결정했다고 4일 밝혔다. 이 중 478명은 신규 신청자이며, 23명은 기존 결정에 이의신청해 요건 충족이 추가 확인된 사례다.이에 따라 2023년 6월 전세사기피해자법 시행 이후 누적 피해자는 3만6천950명으로 늘었다.현재까지 위원회의 피해자 인정률은 62.2%다. 21.3%는 요건 미충족으로 부결됐고, 9.8%는 전세보증금 반환보증 가입, 최우선 변제, 경·공매 절차 등을 통해 보증금 반환이 가능해 적용 대상에서 제외됐다.피해 주택 매입도 확대되고 있다. 한국토지주택공사(LH)의 전세사기 피해주택 매입은 지난달 24일 기준 6475가구로 집계됐다.해당 사업은 LH 등 공공주택 사업자가 피해자로부터 우선매수권을 양도받아 경·공매로 주택을 낙찰·매입한 뒤, 이를 공공임대주택으로 제공하는 방식이다. 피해자는 정상 매입가 대비 낮은 낙찰가에서 발생한 경매차익을 보증금으로 전환해 기존 주택에 최장 10년간 거주할 수 있다. 퇴거 시에는 경매차익을 즉시 지급받는다.지난달 24일 기준 피해자들의 피해주택 매입 사전 협의 요청은 2만940건이었다. 이 가운데 1만4156건이 '매입 가능'으로 심의를 마쳤다.