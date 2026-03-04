SKT, AI 데이터센터 더 빠르고 저렴하게 짓는다

MWC26에서 슈퍼마이크로·슈나이더일렉트릭과 협약

SKT, 글로벌 협력 통해 AI 데이터센터 더 빠르고 싸게 짓는다_1 0 하민용 SKT AI DC 사업 담당(왼쪽부터), 앤드류 브래드너 슈나이더 일렉트릭 수석 부사장, 클레이 시먼스 슈퍼마이크로 부사장이 MWC26 슈퍼마이크로 전시관에서 기념촬영을 하고 있다. /SKT

SK텔레콤이 슈퍼마이크로·슈나이더 일렉트릭과 협업해 AI 데이터센터 구축에 소요되는 시간과 비용을 줄이는 모델을 추진한다.4일 SKT는 스페인 바르셀로나에서 개최 중인 MWC26에서 두 회사와 '프리팹 모듈러' 방식의 통합 설루션 확보를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.협력의 핵심이 되는 프리팹 모듈러 방식은 전력·냉각·IT 인프라를 모듈 단위로 사전 제작한 후 현장에서 조립하는 방식이다. AI DC 구축에 소요되는 기간을 획기적으로 줄일 수 있다.건물 완공 후 서버를 순차적으로 구축하는 기존의 'SRC(철골 철근 콘크리트 구조)' 방식과 달리, AI 연산을 담당하는 서버와 이를 뒷받침하는 전력·냉각 인프라를 하나의 모듈로 구성해 통합 제작함으로써 구축 속도와 비용 효율을 동시에 높일 수 있는 것이다.또한 수요 증가에 따라 모듈을 단계적으로 추가할 수 있어, 초기 대규모 투자 부담을 줄이면서도 급변하는 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있다.슈퍼마이크로는 글로벌 서버 및 스토리지 시스템 제조 기업으로, 주요 AI 반도체 기업들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 AI 학습·추론에 특화된 고성능 GPU 서버를 빠르게 설계·공급할 수 있는 역량을 보유하고 있다.이번 협력에서 슈퍼마이크로는 고객의 요구와 활용 시나리오에 맞는 최적의 성능을 구현할 수 있도록 AI 연산을 수행하는 고성능 서버와 이를 효율적으로 묶는 GPU 클러스터를 구축할 예정이다.슈나이더 일렉트릭은 대규모 AI 수요에 안정적으로 대응할 수 있도록 인프라 설계 단계부터 운영 효율까지 고려한 MEP(기계, 전기, 배관) 기반 AI DC 통합 모델을 제시할 계획이다.하민용 SKT AI DC사업 담당은 "AI DC 분야를 대표하는 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 프리팹 모듈러 방식의 통합 설루션을 추진하게 됐다"며 "이를 기반으로 글로벌 빅테크 고객들의 AI DC 구축 수요에 선제적으로 대응하고, 비용 측면에서의 경쟁력도 함께 높여가겠다"고 밝혔다.