[포토] 축사하는 장동혁

송의주 기자
승인 : 2026. 03. 04. 14:44
ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지
“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”
미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전
[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화
“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파
중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다
‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…
트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”
세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다
“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률
박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”
[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳
[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력
