120년 철로 위 도시 단절…7개 지자체 “경부선 지하화 서둘러야”

용산·동작·영등포·구로·금천·안양·군포, 경부선 ‘철도지하화계획 조속 발표 촉구’ 공동성명 발표

하은호 군포시장, “경부선·안산선 동시 지하화 반드시 필요” 밝혀

clip20260304150307 0 4일 서울 용산역 ITX회의실에서 경부선 지하화 추진협의회가 철도지하화 종합계획 발표를 촉구하는 공동성명 발표했다. 최원석 구로구 부구청장(왼쪽부터), 하은호 군포시장, 유성훈 금천구청장, 박희영 용산구청장, 최호권 영등포구청장, 최대호 안양시장, 사창훈 동작구 부구청장이 기념 촬영을 하고 있다./장이준

clip20260304145942 0 하은호 군포시장(왼쪽 2번)이 취재진 질문에 답변하고 있다./장이준

수도권 남북을 가로지르는 경부선 철도를 지하화하자는 요구가 다시 제기됐다. 서울과 경기 지역 7개 기초지자체는 정부의 철도지하화 종합계획 발표가 지연되고 있다며 조속한 계획 발표를 촉구했다.서울 용산구·동작구·영등포구·구로구·금천구와 경기 안양시·군포시 등 7개 기초지자체가 참여중인 '경부선 지하화 추진협의회'가 4일 용산역 ITX회의실에서 '철도지하화 종합계획 발표 촉구'를 위한 공동성명서를 발표했다.협의회는 국토교통부가 '철도지하화 종합계획'을 조속히 발표하고, 경부선 서울역~당정역 구간 32㎞를 대상 노선에 포함할 것을 요구했다.경부선 지하화 추진협의회는 2012년 행정구역 경계를 넘어 경부선 지하화 사업을 공동 추진하기 위해 구성됐다. 서울역에서 당정역까지 이어지는 이 구간은 1904년 개통 이후 120년 넘게 지상 철도로 운영되면서 소음과 진동, 도시 단절, 철로 주변 노후화 등의 문제를 낳았다는 지적이 이어져 왔다.협의회는 특히 국토교통부가 당초 2025년 말까지 종합계획을 발표하겠다고 밝힌 이후 현재까지 구체적인 일정이나 내용이 공개되지 않은 점을 문제로 지적했다.하은호 군포시장은 "경부선 지하화는 수도권 핵심 철도 노선과 관련된 국가적 사업"이라며 "군포시는 안산선 철도의 동시 지하화 필요성과 상부 개발 전략을 담은 계획을 국토교통부에 제안했다"고 말했다.또 "지상 철도로 인해 시민들이 오랜 기간 불편을 겪어 왔다"며 "수천 명이 참여한 결의대회와 10만 명 이상 서명운동이 이어질 정도로 시민들의 요구가 크다"고 강조했다.한편 국토교통부는 2024년 철도지하화 개발 범위를 포함한 종합계획을 2025년 말까지 발표하겠다고 밝힌 바 있어 해당 지역 주민들이 이를 기다려 온 가운데 2026년 현재까지도 구체적인 일정이나 내용은 공개되지 않은 상태다.철도지하화통합개발법에 따르면 국토교통부 장관은 철도지하화 통합개발의 효율적인 추진을 위해 종합계획을 수립하고, 각 광역자치단체장은 이 종합계획을 토대로 보다 구체적인 기본계획을 마련하도록 돼 있다.용산구청장 박희영 용산구청장은 "수도권 내 경부선 구간은 최대 2복선과 2단선이 혼합 운행되는 구간으로 선로 폭이 넓어, 상부 부지 활용 가치가 매우 크다"며 "국토교통부의 종합계획 발표가 지연되면서 수십년간 기다려 온 주민들의 걱정과 우려가 커지고 있다"고 말했다. 이어 "이번 공동성명을 통해 236만 주민을 대표해, 정부에 7개 지자체의 분명한 입장을 전달하겠다"고 덧붙였다.