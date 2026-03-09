마틸라 키즈, ‘티니핑’ 협업 침구 출시…네이버 신상위크서 공개



마틸라 키즈가 애니메이션 캐릭터 ‘캐치! 티니핑’과 협업한 키즈 침구 스페셜 에디션을 출시한다.

마틸라는 오는 15일까지 네이버 쇼핑 ‘신상위크’를 통해 ‘티니핑 알러지케어 실크코튼필 키즈 차렵이불과 베개커버’를 단독 공개한다고 밝혔다.

이번 신상위크에서는 티니핑 알러지케어 실크코튼필 키즈 차렵이불과 베개커버를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 또 행사 기간 차렵이불 구매 고객을 대상으로 600개 한정 수량의 키즈 베개커버를 990원에 구매할 수 있는 추가 옵션도 제공한다.

티니핑 알러지케어 실크코튼필 차렵이불과 베개커버, 듀얼케어 M2 알러지케어 전 제품을 구매한 뒤 포토 또는 동영상 리뷰를 작성하면 네이버 포인트 1000원이 지급된다.

신제품은 티니핑 캐릭터 디자인을 적용한 키즈 침구로, 더마알러 실크코튼필 알러지케어 소재를 사용한 것이 특징이다. 아이들이 사용하는 제품 특성을 고려해 부드러운 촉감과 사용 편의성을 고려했다.

제품은 로열티니핑, 프린세스티니핑, 하츄핑 등 3가지 색상으로 출시되며 JR(주니어)와 SS(슈퍼싱글) 두 가지 사이즈로 구성됐다. 함께 출시되는 티니핑 알러지케어 베개커버는 차렵이불과 세트로 사용할 수 있다.

이와 함께 네이버 단독 상품인 ‘듀얼케어 M2 알러지케어 차렵이불’ 신규 색상도 이번 신상위크에서 공개된다.

신상위크 기간 중인 10일 오전 11시에는 네이버 쇼핑라이브 ‘우아한침실’ 방송도 진행된다. 방송에는 쇼호스트 안혜경이 참여해 제품을 소개할 예정이다.

마틸라 관계자는 “티니핑 캐릭터를 활용한 키즈 침구 신제품을 네이버에서 단독으로 선보이게 됐다”고 말했다.