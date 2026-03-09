닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

전북도, K-푸드 세계화 전진기지 구축…식품·그린바이오·스마트농업 본격 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002250

글자크기

닫기

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 03. 09. 10:54

국가식품클러스터 고도화·새만금 헴프산업 육성
미식·관광·농촌체혐 연계 고부가 산업 모델 구축
전북특별자치도 청사
전북특별자치도 청사
전북특별자치도는 송미령 농림축산식품부 장관의 'K-푸드 세계화 전진기지, 농생명수도 전북' 전략 발표를 계기로 관련 정책을 구체화해 도민이 체감할 수 있는 성과로 연결하겠다고 9일 밝혔다.

앞서 송 장관은 지난달 27일 열린 타운홀미팅에서 전북을 중심으로 K-푸드 글로벌 확장과 그린바이오 산업, 스마트농업 고도화를 추진하겠다고 강조했다. 이를 위해 △국가식품클러스터 고도화 △새만금 헴프산업 전진기지 조성 △AI 스마트농업과 재생에너지 융합 △미식·관광 연계 브랜드화 등 4대 전략을 제시했다.

전북도는 먼저 익산 국가식품클러스터를 K-푸드 수출 플랫폼으로 육성하고, 2단계 확장을 통해 푸드테크 중심의 미래 식품산업 생태계를 구축할 계획이다. 이를 통해 창업과 제품화, 수출까지 이어지는 원스톱 지원 체계를 마련해 글로벌 식품산업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

또 새만금을 헴프와 종자, 식품 등 그린바이오 산업의 거점으로 조성한다. 정부와 도는 2026년부터 2035년까지 3875억원을 투입해 재배·안전관리·추출·가공·수출까지 이어지는 전주기 산업 체계를 구축하고, 새만금을 글로벌 수출 허브로 육성할 방침이다.

이와 함께 김제 스마트팜 혁신밸리와 새만금을 중심으로 AI 기반 스마트농업과 재생에너지 융합 모델도 확대한다. 김제 스마트팜 혁신밸리 인근에는 100ha 규모의 임대형 스마트팜 온실단지를 조성해 청년농 유입을 확대하고 수출형 농업 기반을 강화할 계획이다.

전주비빔밥·임실치즈·순창 장류 등 지역 대표 식품 자산의 수출 전략 상품화도 중점 추진한다. 정부의 K-미식벨트 조성사업과 연계한 전북 선점을 추진하는 한편, 전통장류 소스 상품화 및 GMO-FREE 국산콩 전략 상품 개발을 병행한다. 미식·관광·특산주·농촌체험 자원을 잇는 고부가가치 산업 모델도 단계적으로 구축한다.

전북도 관계자는 "이번 전략은 전북 농업의 미래 비전을 국가 정책에 반영하는 출발점"이며 "전북을 대한민국 농생명 산업의 중심지로 육성해 농업이 다시 희망이 되는 시대를 만들어가겠다"고 말했다.

박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

초밥에 락스 제공 논란…용산 횟집 사과문에도 여론 싸늘

호르무즈 마비에 유가 100달러 돌파… 글로벌 에너지 시장 ‘퍼펙트 스톰’

이란, ‘하메네이 아들’ 모즈타바 최고지도자 선출…미국과 충돌 격화 가능성

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

머스크 그록 참사 조롱 글 생성 논란…영국 정부 강력 비판

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는