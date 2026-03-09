닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 광주

광주은행, 광주FC에 후원금 10억 원 전달…“2026 시즌 선전 기원”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002251

글자크기

닫기

광주 이명남 기자

승인 : 2026. 03. 09. 11:02

광주은행
정일선 광주은행장(오른쪽)이 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC 홈 개막전에서 광주FC의 2026 시즌 선전을 기원하며 후원금 10억 원을 전달하고 있다./광주은행
광주은행은 지난 7일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC 홈 개막전에서 광주FC의 2026 시즌 선전을 기원하며 후원금 10억원을 전달했다고 9일 밝혔다.

이날 행사에는 강기정 광주광역시장과 노동일 광주FC 대표이사, 정일선 광주은행장이 참석해 지역 대표 구단의 힘찬 출발을 응원했다.

광주은행은 광주FC의 메인 스폰서로 2023년부터 매년 10억원씩 후원을 이어오고 있다. 특히 2024년에는 아시아챔피언스리그 진출을 기념해 30억원의 후원금을 추가 지원하며 구단 경쟁력 강화와 지역 스포츠 저변 확대에 힘을 보탰다.

이 같은 지원에 힘입어 광주FC는 시·도민 구단 최초로 아시아챔피언스리그 8강에 진출하는 성과를 거두며 구단 역사에 의미 있는 이정표를 세웠다. 지역 구단의 국제무대 성과는 지역민의 자긍심을 높이는 계기가 됐다는 평가다.

올해 전달한 10억원을 포함하면 광주은행이 2023년 이후 광주FC에 지원한 후원금은 총 70억원에 이른다. 이는 단순한 재정 지원을 넘어 지역 스포츠 활성화와 건전한 응원 문화 확산을 위한 지속적인 동행의 의미를 담고 있다.

광주은행은 재정적 후원과 함께 임직원 참여를 통한 응원 문화 조성에도 힘쓰고 있다. 올해 홈 개막전에는 임직원과 가족 100여 명이 경기장을 찾아 선수단을 응원하며 지역민과 함께 열띤 분위기를 만들었다.

한편 이날 경기에서는 광주FC가 인천 유나이티드 FC를 3-2로 꺾고 승점 3점을 확보했다.

정일선 광주은행장은 "광주FC가 보여준 도전과 성장은 지역민 모두에게 큰 자부심이 되고 있다"며 "앞으로도 지역 대표은행으로서 광주FC가 더 큰 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 든든한 동반자로 함께하겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

초밥에 락스 제공 논란…용산 횟집 사과문에도 여론 싸늘

호르무즈 마비에 유가 100달러 돌파… 글로벌 에너지 시장 ‘퍼펙트 스톰’

이란, ‘하메네이 아들’ 모즈타바 최고지도자 선출…미국과 충돌 격화 가능성

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

머스크 그록 참사 조롱 글 생성 논란…영국 정부 강력 비판

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는