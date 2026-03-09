닫기

전국 메트로

[포토] BTS 컴백 행사 안전관리 합동 점검회의 주재하는 오세훈 시장

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 09. 11:10

BTS 컴백 행사 지원 점검회의3
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에 참석하고 있다.
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에 참석하고 있다.

BTS 컴백 행사 지원 점검회의1
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 하고 있다.
BTS 컴백 행사 지원 점검회의2
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 하고 있다.
BTS 컴백 행사 지원 점검회의
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 하고 있다.
BTS 컴백 행사 지원 점검회의5
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 하고 있다.
BTS 컴백 행사 지원 점검회의4
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 하고 있다.
BTS 컴백 행사 지원 점검회의
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 BTS 컴백 행사 지원 점검회의에서 모두발언을 마친 후 생각에 잠겨있다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

