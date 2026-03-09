닫기

전국 메트로

서울 자영업자 전용 ‘마통’ 안심통장 3호 출시…2000억 풀린다

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 09. 11:34

카드론 금리 3분의 1 수준…6개 은행서 신청 가능
19일부터 출생연도 끝자리 5부제로 접수
[포토] 서울광장서 '2025 서울 소상공인의 날' 개최
지난해 11월 5일 소상공인의 날을 맞아 서울시가 서울시청 광장에서 '2025 서울 소상공인의 날' 행사를 열었다. 행사를 찾은 시민과 외국인 관광객들 모습/정재훈 기자
지난해 전국 최초로 선보인 서울시 소상공인 마이너스 통장 '안심통장'이 올해도 출시된다. 안심통장은 출시 첫해 1·2호 사업을 통해 평균 47영업일 만에 지원 한도가 조기 소진되며 약 4만명의 자영업자에게 4000억원 규모의 긴급 운영자금을 지원하는 등 큰 호응을 얻었다.

시는 오는 19일부터 상반기 2000억 원 규모의 안심통장 3호 공급에 나선다고 9일 밝혔다. 1인당 최대 1000만 원 한도로 필요할 때 자유롭게 쓰고 갚는 마이너스 통장 방식이며, 금리는 연 4.80%로 시중 카드론 평균(14.0%)의 3분의 1 수준이다.

올해는 협력 은행이 4곳에서 신한·우리·카카오·케이·토스·하나 등 6곳으로 늘었고, 만 39세 이하 업력 3년 이상 청년 사업자는 제2금융권 이용 이력이 있어도 지원받을 수 있도록 기준을 완화했다. 지원 대상은 서울 소재 개인사업자 중 업력 1년 초과, 최근 3개월 매출 200만원 이상 또는 연 신고매출 1000만원 이상, NICE 신용평점 600점 이상 요건을 모두 충족해야 한다.

신청은 서울신용보증재단 모바일앱에서 비대면으로 가능하며 영업일 하루 안에 승인이 완료된다. 접수 첫 주(3월 19~25일)는 출생연도 끝자리 5부제로 운영되며, 26일부터는 제한 없이 누구나 신청할 수 있다. 이해선 시 민생노동국장은 "지난해 호응이 높았던 안심통장을 올해 총 5000억원 규모로 확대 공급할 계획"이라며 "앞으로도 서울시 소상공인의 위기 극복을 적극 돕겠다"고 밝혔다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

