30년 맞은 청정원, 브랜드 얼굴 바꿨다…엠블럼·BI 새단장

기존 청정원 BI 리뉴얼…가독성 업그레이드
이번에 공개된 엠블럼은 숫자 '30'을 중심으로 디자인됐다. 청정원 로고에 사용돼 온 타원형 구조와 곡선의 두께감을 그대로 반영해 기존 브랜드 디자인과의 연결성을 유지했다. 색상 또한 청정원을 상징하는 '프레시 블루(Fresh Blue)'와 '트루 옐로우(True Yellow)'를 적용해 브랜드 정체성을 강조했다.
대상은 해당 엠블럼을 대형마트 등 주요 오프라인 매장뿐 아니라 대상 공식 온라인 쇼핑몰 정원e샵을 비롯한 네이버·쿠팡·컬리 등 주요 온라인 채널의 배너 및 제품 상세 페이지 등에 적용될 계획이다.
브랜드 로고 디자인도 일부 손봤다. 폰트의 굵기와 심볼 비율 등을 조정해 다양한 환경에서도 로고가 보다 선명하게 보이도록 개선했다.
새로운 BI는 '청정원 순창' '호밍스' '맛선생' '햇살담은' 등 주요 브랜드 제품 패키지에 차례대로 적용될 예정이다.
김성준 대상 브랜드 디자인 팀장은 "30년간 쌓아온 청정원의 브랜드 DNA를 시각적으로 재해석한 이번 엠블럼으로 소비자들이 청정원만의 차별화된 가치를 직관적으로 체감할 수 있도록 했다"며 "새로워진 엠블럼과 BI를 앞세워 다시 한 번 청정원의 브랜드 존재감을 각인시키고, 브랜드 신뢰도와 친밀도를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.