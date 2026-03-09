30년 맞은 청정원, 브랜드 얼굴 바꿨다…엠블럼·BI 새단장

청정원 BI 핵심 디자인, 숫자 ‘30’에 반영

기존 청정원 BI 리뉴얼…가독성 업그레이드

[대상 보도사진] 대상 청정원, 브랜드 론칭 30주년 기념 엠블럼 공개 0 대상 청정원이 공개한 브랜드 론칭 30주년 기념 엠블럼 공개./대상

대상은 종합식품 브랜드 '청정원' 출범 30주년을 맞아 브랜드 디자인을 새롭게 정비한다고 9일 밝혔다. 기념 엠블럼 공개와 함께 기존 브랜드 아이덴티티(BI)도 일부 조정해 브랜드 이미지를 재정비한다는 계획이다.이번에 공개된 엠블럼은 숫자 '30'을 중심으로 디자인됐다. 청정원 로고에 사용돼 온 타원형 구조와 곡선의 두께감을 그대로 반영해 기존 브랜드 디자인과의 연결성을 유지했다. 색상 또한 청정원을 상징하는 '프레시 블루(Fresh Blue)'와 '트루 옐로우(True Yellow)'를 적용해 브랜드 정체성을 강조했다.대상은 해당 엠블럼을 대형마트 등 주요 오프라인 매장뿐 아니라 대상 공식 온라인 쇼핑몰 정원e샵을 비롯한 네이버·쿠팡·컬리 등 주요 온라인 채널의 배너 및 제품 상세 페이지 등에 적용될 계획이다.브랜드 로고 디자인도 일부 손봤다. 폰트의 굵기와 심볼 비율 등을 조정해 다양한 환경에서도 로고가 보다 선명하게 보이도록 개선했다.새로운 BI는 '청정원 순창' '호밍스' '맛선생' '햇살담은' 등 주요 브랜드 제품 패키지에 차례대로 적용될 예정이다.김성준 대상 브랜드 디자인 팀장은 "30년간 쌓아온 청정원의 브랜드 DNA를 시각적으로 재해석한 이번 엠블럼으로 소비자들이 청정원만의 차별화된 가치를 직관적으로 체감할 수 있도록 했다"며 "새로워진 엠블럼과 BI를 앞세워 다시 한 번 청정원의 브랜드 존재감을 각인시키고, 브랜드 신뢰도와 친밀도를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.