쏠라이트 인디고 레이싱, 모튤과 후원 연장 계약 체결

9일 분당 인디고 캠프에서 공식 후원 조인식 개최

1

(왼쪽부터)홍영진 현대성우쏠라이트 이사, 김형관 모튤코리아 국내사업총괄

모터스포츠팀 쏠라이트 인디고 레이싱이 글로벌 윤활유 기업 모튤(MOTUL)과 후원 계약을 연장했다.

쏠라이트 인디고 레이싱은 지난 9일 모튤과 후원 연장 협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 양사는 이번 계약으로 5년 연속 파트너십을 이어가게 됐다.

협약식은 경기 성남시 분당구에 위치한 인디고 캠프에서 진행됐으며, 모튤코리아 김형관 국내사업총괄과 모튤 공식 수입원인 그린비 양진원 대표, 현대성우쏠라이트 고장환 이사와 홍영진 이사, 쏠라이트 인디고 레이싱 이재우 감독 및 드라이버 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 모튤은 쏠라이트 인디고 레이싱에 엔진오일 등 윤활유 제품을 지원한다. 해당 지원은 팀의 경기 출전과 운영 과정에서 활용될 예정이다.

모튤은 1853년 설립된 윤활유 제조 기업으로, 자동차와 모터사이클 등 모터스포츠 분야에 엔진오일을 공급해 왔다. 1971년에는 에스테르 기반 완전 합성 오일 ‘300V’를 출시했으며, 최근에는 하이브리드 차량용 윤활유 라인업을 선보였다. 모튤은 슈퍼바이크, 랠리크로스, 르망 24시, 스파 24시, 르망 시리즈, 파리-다카르 랠리 등 다양한 국제 모터스포츠 대회에 제품을 공급하고 있다.

현대성우그룹 소속 모터스포츠팀인 쏠라이트 인디고 레이싱은 올해 창단 29주년을 맞았다. 팀은 블랑팡 GT 월드 챌린지 아시아 드라이버 종합 우승(2019년), TCR 아시아 팀 종합 2위(2019년), TCR 이탈리아 팀 종합 2위(2024년), TCR 유럽 팀 종합 3위(2025년) 등의 성과를 거둔 바 있다.

현대성우그룹은 지주회사 현대성우홀딩스를 중심으로 알로이휠·주물 제품 제조사 현대성우캐스팅과 자동차 배터리 기업 현대성우쏠라이트 등을 계열사로 두고 있다.