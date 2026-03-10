“30년 숙원도로 왜 멈췄나”…양산시 원동면 209호선 중단 미스터리

20260309_124137 0 양산시 원동면 언곡마을 주민 우준현씨가 10일 양산시청에서 언곡마을 209호선 농어촌도로 개설사업 누가 뭉겠나 등이 적힌 현수막을 자신의 트럭에 부착해 1인 시위를 하고 있다./이철우 기자

경남 양산시 원동면 주민들이 30년 넘게 요구해 온 원동 209호선 도로 개설 사업이 돌연 중단되면서 그 배경을 둘러싼 의혹이 확산되고 있다.행정절차와 예산까지 이미 진행된 사업이 갑자기 멈춘 가운데 공무원의 허위 보고와 시의원 개입 의혹까지 제기되면서 지역사회 논란이 커지고 있다.10일 아시아투데이 취재를 종합하면 양산시는 농어촌도로 정비계획(2021~2025)에 따라 원동면 선리 일대 약 3.98㎞ 구간 중 1.44㎞를 확장하는 원동 209호선 도로개설 사업을 추진해왔다.총 사업비는 약 60억원 규모로 2023년 실시설계 용역, 소규모 환경영향평가 용역, 주민설명회 개최, 토지보상 협의 등 사업 추진을 위한 행정 절차가 순차적으로 진행됐다. 특히 2024년에는 사업 추진을 위해 5억원의 예산까지 편성되며 공사가 본격화될 것으로 기대됐다.그러나 사업은 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 사업 구간 일부가 생태자연도 1·2등급 지역으로 분류되면서 개발이 제한된 것이다.이에 양산시는 2024년 4월 국립생태원에 생태자연도 등급 조정을 요청했고, 같은 해 5월 해당 구간은 1·2등급에서 2·3등급으로 조정 공고됐다.문제는 이후 상황이다. 생태등급 조정으로 사업 추진의 가장 큰 장애요인이 해소됐음에도 불구하고 사업은 오히려 급격히 동력을 잃었다. 2024년 6월 양산시의회 도시건설위원회는 원동 209호선 관련 예산 5억원 가운데 3억원을 삭감했다. 이후 같은 해 12월 추가 삭감까지 이어지면서 사업 예산 대부분이 사라졌고 사업은 사실상 중단됐다.원동마을 주민 우준현 씨는 이 과정에서 행정적 의도와 정치적 개입이 있었다고 주장하고 있다. 우씨는 "생태자연도 등급이 이미 조정돼 사업 추진이 가능해졌는데도 예산이 삭감됐다"며 "사업 중단 과정에 납득하기 어려운 점이 많다"고 말했다. 특히 그는 "원동 209호선 사업을 사실상 백지화하기 위한 움직임이 사전에 있었던 것 아니냐"고 의혹을 제기했다.주민들도 강한 불만을 나타내고 있다. 원동면 한 주민은 "수년 동안 행정절차를 진행하고 예산까지 확보된 사업이 갑자기 멈췄다"며 "도대체 누가 왜 사업을 막았는지 밝혀야 한다"고 말했다.원동 209호선 사업 중단을 둘러싼 의혹은 이후 허위 보고와 이면 합의 의혹으로까지 번지고 있다.