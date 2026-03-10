닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

김영록 “전남·광주 통합특별시 만들겠다”…특별시장 선거 출마 선언

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260310010002716

글자크기

닫기

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 03. 10. 13:24

“서울과 경쟁하는 호남 성장 거점 구축…2030년까지 일자리 10만 개 창출”
김영록
더불어민주당 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 10일 오전 무안군 삼향읍 김대중광장 김대중 동상 앞에서 전남광주특별시장 출마 기자회견을 하고 있다./이명남 기자
김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 전남·광주 행정통합을 기반으로 한 통합특별시장 선거 출마를 공식 선언했다.

김 예비후보는 10일 "대통령이 구상하는 통합특별시를 완성하겠다"며 "서울과 경쟁하는 전남·광주 통합특별시를 만들겠다"고 밝혔다.

김 예비후보는 지난 대선 과정에서 이재명 대통령에게 광주·전남 행정 통합을 처음 제안했다고 설명했다. 그는 "이 대통령이 재정 인센티브 20조원과 공공기관 집중 배치 등 전폭적인 지원 의사를 밝혔다"고 주장했다.

이어 "호남이 겪어온 차별과 소외의 역사를 끊고 통합특별시를 통해 국가 미래 성장의 핵심 거점으로 도약하겠다"고 강조했다.

김 예비후보는 통합특별시 발전 전략으로 권역별 산업 육성 구상도 제시했다. 전남 서부권은 해양·에너지 산업 허브로, 광주권은 인공지능(AI)·첨단산업단지·문화관광 중심지로, 동부권은 수소 산업과 고부가가치 반도체·조선 산업 중심지로 육성하겠다는 계획이다.

또 "2030년까지 양질의 일자리 10만 개를 창출해 청년들이 수도권으로 떠나지 않아도 되는 특별시를 만들겠다"고 밝혔다.
김영록
더불어민주당 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 10일 오전 무안군 삼향읍 김대중광장 김대중 동상 앞에서 전남광주특별시장 출마 기자회견을 하고 있다./이명남 기자
김 예비후보는 "전남·광주 통합특별시는 정치 민주화와 경제 민주화를 함께 완성할 수 있는 지역"이며 "이번 선거를 호남의 미래를 결정짓는 중요한 기회로 생각하고 모든 역량을 쏟겠다"고 지지를 호소했다.

그러면서 "통합특별시는 선언만으로 완성되는 것이 아니라 실행력이 중요하다"며 "행정 경험을 갖춘 전문가가 필요하고, 길을 아는 혁신 행정가인 제가 가장 빠르게 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기