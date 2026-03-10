[포토] 어르신 안전·건강 챙기는 박준희 관악구청장…관내 경로당 115개소 순회 방문

박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문2 0 박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들과 인사를 나누고 있다.

박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들과 인사를 나누고 있다. 관악구는 여가복지시설인 관내 경로당 115개소의 해빙기 대비 안전점검과 어르신들의 건강, 건의사항을 챙기는 경로당 순회 방문을 진행하고 있다.