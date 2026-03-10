닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 어르신 안전·건강 챙기는 박준희 관악구청장…관내 경로당 115개소 순회 방문

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260310010002833

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 10. 15:27

박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문2
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들과 인사를 나누고 있다.
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들과 인사를 나누고 있다. 관악구는 여가복지시설인 관내 경로당 115개소의 해빙기 대비 안전점검과 어르신들의 건강, 건의사항을 챙기는 경로당 순회 방문을 진행하고 있다.

박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문
박준희 관악구청장(왼쪽)이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 이선규 난향동장(가운데)과 함께 시설 안전을 점검하고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 꼼꼼히 살피고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들의 건강을 챙기고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문1
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들의 건강을 챙기고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들의 건의사항을 듣고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문2
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 시설 안전을 점검을 마친 뒤 어르신들의 건의사항에 답하고 있다.
박준희 관악구청장, 경로당 115개소 순회 방문3
박준희 관악구청장이 10일 서울 관악구 난향동 휴먼시아3단지경로당을 찾아 어르신들의 건의사항에 답한 뒤 박수를 받고 있다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기