장영진 영광군의원 “더 큰 영광, 더 강한 전남 만들겠다”

전남광주통합특별시의원 출마 선언

장영진 0 장영진 영광군의원이 10일 의원간담회실에서 기자회견을 열고 전남광주특별시 시의원 출마를 선언하고 있다. /신동준 기자

장영진 전남 영광군의회 의원이 10일 의원간담회실에서 기자회견을 열고 전남광주특별시 시의원 출마를 공식 선언했다.그는 "더 큰 영광, 더 강한 전남을 만들기 위해 전남광주통합특별시의원 출마를 결심했다"고 출마변을 밝혔다.장 의원은 "말이 아니라 실력으로 증명하는 정치를 하겠다"며 "군의원의 직을 수행하면서 교육·복지·농업·지역경제 등 군민의 삶이 있는 곳에서 수많은 정책을 만들었고, 그 정책들은 조례가 되고 예산이 되어 군민의 삶을 바꾸는 결과로 이어졌다"고 강조했다.그는 무엇보다도 "이제 그 실력을 전남광주특별시 의회라는 더 큰 무대에서 증명하겠다"고 다짐했다.특히 "영광의 이익을 통합특별시정의 중심에 세우겠다"며 "민주당의 가치로 지역을 발전시키고 영광과 중앙정치를 잇는 든든한 가교역할을 하겠다"고 했다.그러면서 "광주와 전남의 통합은 선택이 아니라 생존의 문제라며 영광의 농수산물이 광주의 식탁에 오르고 광주의 인프라가 영광의 삶을 풍요롭게 하는 광주·전남 통합 메가시티를 현실로 만들겠다"고 덧붙였다.마지막으로 "저 장영진은 말로 하는 정치가 아니라 결과로 증명하는 정치를 하겠다"면서 "군민이 부르면 언제든지 달려가는 사람, 약속하면 반드시 지키는 사람, 끝까지 책임지는 정치인 장영진이 되겠다"고 말했다.