닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 충청

‘핸드볼 전설’ 강재원 감독 영입…충남개발공사 여자팀 창단

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003032

글자크기

닫기

홍성 배승빈 기자

승인 : 2026. 03. 11. 09:12

아테네 올림픽 출신 김차연 코치 합류
여자핸드볼선수단 창단식 단체 기념촬영(2) (1)
김병근 충남개발공사 사장(앞줄 왼쪽 세번째)과 대한민국 핸드볼의 전설인 강재원 감독(두번째), 관계자, 선수들이 기념촬영하고 있다./충남개발공사
충남 지역 스포츠 판도에 변화를 예고할 여자 실업 핸드볼팀이 출범했다.

공기업이 주도해 창단한 실업팀이라는 점에서 지역 체육 저변 확대는 물론 국내 여자 핸드볼 경쟁 구도에도 적지 않은 영향을 미칠지 관심이 모인다.

충남개발공사는 지난 10일 공사 대회의실에서 여자핸드볼선수단 창단식을 열고 공식 출범을 알렸다.

초대 사령탑에는 한국 핸드볼을 대표하는 지도자로 꼽히는 강재원 감독이 선임됐다.

강 감독은 1988년 서울올림픽 은메달의 주역이자 2012년 런던올림픽에서 여자대표팀을 4강으로 이끈 지도자로 국내 핸드볼계에서 풍부한 국제 경험과 지도력을 인정받아 왔다.

여기에 2004년 아테네올림픽 대표팀 출신 김차연 코치가 합류하며 지도진을 꾸렸다.

지역 체육계에서도 이번 창단을 주목하고 있다.

한 관계자는 "세계적인 지도력을 검증받은 강재원 감독과 공공기관의 탄탄한 지원이 만난 만큼 충남개발공사 핸드볼팀이 국내 여자 핸드볼 판도를 뒤흔들 신흥 강자로 부상할 것"이라고 기대감을 나타냈다.

선수단은 우선 7명 규모로 출발한다. 충남개발공사는 향후 선수단을 16명 수준까지 확대해 국내 실업 핸드볼 무대에서 경쟁력을 갖춘 팀으로 키운다는 계획이다.

김병근 충남개발공사 사장은 창단식에서 "충남개발공사는 지역과 함께 성장해 온 공기업으로서 스포츠를 통해 도민과 더욱 가까이 호흡하고 지역사회에 새로운 활력을 불어넣고자 여자핸드볼선수단을 창단하게 됐다"며 "선수들이 안정적인 환경 속에서 운동에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

강재원 감독은 "오랜 선수 경험과 국제무대 지도자 경험을 바탕으로 기본과 원칙을 지키고 끝까지 도전하는 강한 팀을 만들겠다"고 강조했다.

충남개발공사는 선수단 운영과 함께 지역 유소년 선수들을 대상으로 한 재능기부 프로그램 등 사회공헌 활동도 병행할 계획이다. 성적뿐 아니라 핸드볼 저변 확대에도 역할을 하겠다는 구상이다.
배승빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

농협개혁 당정협 “별도 법인 ‘농협감사위원회’ 신설…더는 자율에 못 맡겨”

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

靑, 주한미군 사드 차출설에 “대북 억지력 문제 없어…한미 공조 지속”

지금 뜨는 뉴스

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’

“등본 떼줘” 한마디면 끝…베일 벗은 ‘AI 국민비서’