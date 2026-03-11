닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

한화첨단소재, ‘JEC WORLD’서 전기차용 경량 복합소재 공개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003054

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 11. 09:11

프랑스 파리서 열리는 복합소재 전시회
글로벌 모빌리티 시장 공략
2
한화첨단소재가 프랑스 파리에서 열리는 'JEC WORLD 2026'에 참가한다./한화첨단소재
한화첨단소재가 전기차용 경량복합소재 기술을 앞세워 글로벌 모빌리티 시장 공략에 나선다.

11일 한화첨단소재에 따르면 회사는 10일부터 12일까지 프랑스 파리에서 열리는 복합소재 전시회 'JEC WORLD 2026'에 참가해 전기차용 경량복합소재 통합 솔루션을 선보인다.

JEC WORLD 2026은 전세계 50개국의 1350여 업체에서 약 4만5000명이 참가하는 세계 최대 규모의 복합소재 전시회로 복합 소재 산업의 최신 기술과 글로벌 트렌드를 확인할 수 있다.

한화첨단소재는 미래 모빌리티의 핵심 과제로 꼽히는 경량화와 안전성에 초점을 맞춘 다양한 복합소재 부품을 소개한다. 이를 통해 글로벌 완성차 업체들과의 접점을 확대하고 친환경·전동화 흐름에 부합하는 기술 리더십을 강화해 나간다는 계획이다.

주요 전시품인 경량 시트 쿠션 프레임은 한화첨단소재의 독자적인 복합소재 설계 및 공정 기술을 바탕으로 기존 금속 소재 대비 무게를 줄이면서도 요구 강도와 강성은 유지한 것이 특징이다. 특히 구조 최적화 설계를 통해 부품 두께와 중량을 동시에 줄이면서도 충돌 안전성과 승객 보호 성능을 확보했다. 경량화와 안정성 모두 민족하는 솔루션으로 평가 받는다.

1
이와 함께 한화첨단소재는 전기차 전용 프렁크(Frunk)와 전기 트럭용 복합소재 베드 등 실제 양산 차량에 적용 중인 다양한 부품을 선보인다. 복합소재의 자유로운 성형성과 내충격성, 내식성 등의 장점을 살려 설계된 이들 부품은, 적재 공간 활용성과 디자인 자유도를 높이는 동시에 차체 경량화와 내구성 향상에 기여한다.

전기차 배터리 보호를 위한 차세대 솔루션으로 개발 중인 배터리 하부 구조와 상부 케이스도 함께 공개한다. 일체형 설계를 통해 부품 수를 최적화하고 약 20%의 경량화를 구현했으며 배터리 화재 시 열폭주 확산을 늦출 수 있는 소재 기술과 전자파 차폐 성능을 적용해 전기차 안전성을 보완하는 데 집중했다.

이 외에도 헤드라이너(Head Liner), 언더커버(Under Cover), 유니-머티리얼 러기지 보드 등 차량 내외장 곳곳에 적용 가능한 복합소재 제품들을 전시해 미래 모빌리티 시장의 다양한 요구에 부합하는 대안을 제시할 계획이다.

한화첨단소재 관계자는 "이번 전시는 글로벌 완성차 파트너들과 함께 전기차의 경량화와 안전성을 높일 수 있는 기술적 접점을 모색하는 자리가 될 것"이라며 "변화하는 모빌리티 시장 환경에 맞춰 복합소재를 활용한 실질적인 솔루션을 지속적으로 제안하며 글로벌 시장과의 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

농협개혁 당정협 “별도 법인 ‘농협감사위원회’ 신설…더는 자율에 못 맡겨”

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

靑, 주한미군 사드 차출설에 “대북 억지력 문제 없어…한미 공조 지속”

지금 뜨는 뉴스

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’

“등본 떼줘” 한마디면 끝…베일 벗은 ‘AI 국민비서’