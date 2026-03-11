에쓰오일, 장애여성 취업·자립 지원 위해 5000만원 후원

장애여성인력개발센터에 후원금 전달

[사진] S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO 0 안와르 알 하즈아지 에쓰오일 CEO./에쓰오일

에쓰오일(S-OIL)은 장애여성의 취업과 자립을 지원하기 위해 후원금 5000만원을 전달했다고 11일 밝혔다.에쓰오일은 이날 서울 강서구에 위치한 장애여성인력개발센터에서 'S-OIL Bridge Campaign' 후원금 5000만원을 전달했다. 장애여성인력개발센터는 장애여성의 경제활동 참여 확대를 위해 직업교육, 취업 지원, 상담 프로그램 등을 운영하는 국내 유일 장애여성전문취업 지원기관이다. 에쓰오일의 후원금은 이 센터를 통해 장애여성의 직업교육 프로그램 운영과 자격 취득 지원 등 장애여성의 안정적인 사회 진출과 직업 유지를 돕는 데 사용될 예정이다.그동안 에쓰오일은 ESG 경영의 일환으로 청년들의 고용문제 해결을 위해 아동 생활시설 퇴소 자립준비청년의 취업지원과 청년푸드트럭 유류지원 사업 등을 지속적으로 지원해 왔다. 고용노동부 주관 '청년도약 멤버십' 참여기업이기도 하다. 이번 후원으로 에쓰오일은 젊은 장애여성의 직업 역량을 강화하고 사회활동 참여 기회를 확대하는 데 기여할 예정이다.에쓰오일 관계자는 "ESG 경영의 일환으로 장애여성을 비롯한 사회적 취약계층의 자립과 경제활동 참여를 지원하고 지역사회를 위한 '나눔' 활동을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.