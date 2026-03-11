남원시, 청년·신혼부부 ‘임대료 월 1만원’ 주택 신청하세요

25세대 공급…20일까지 신청받아

전북 남원시가 청년과 신혼부부를 대상으로 '만원임대주택(남원피움하우스)' 입주자를 모집한다.11일 시에 따르면 이번 사업은 남원부영1차 아파트(용성로 207) 내 총 25세대를 대상으로 진행된다. 공급 면적별로는 전용 49㎡(20평형) 15세대와 전용 60㎡(25평형) 10세대이다. 임대 조건은 보증금 100만원에 월 임대료 1만원이라는 혜택을 제공한다.기본 임대 기간은 2년이며, 자격을 유지하면 최대 6년까지 거주할 수 있다. 특히 거주 중 자녀를 출산하면 아이 1명당 2년씩, 최대 2회까지 연장이 가능해 최장 6년까지 안정적인 주거 환경을 보장받을 수 있다.신청 대상은 공고일 기준 만 19세 이상 45세 이하의 무주택 청년과 혼인신고 7년 이내의 신혼부부(예비 신혼부부 포함)다. 신청자는 남원시에 주소를 두고 있거나 입주 후 30일 이내 전입신고가 가능해야 하며, 근로 또는 사업소득 증빙이 가능한 기준중위소득 150% 이하 가구여야 한다.접수 기간은 오는 20일까지이며, 남원시청 건축과에 직접 방문하거나 등기우편(기간 내 도착분 한정)을 통해 신청할 수 있다.입주자는 나이, 주소(주민등록) 기간, 소득, 가구원 수 등을 합산한 점수에 따라 고득점순으로 선정한다. 동점자가 발생하면 소득이 낮은 가구, 세대원이 많은 가구, 주소지를 오래 유지한 신청자, 나이가 낮은 신청자 순으로 우선순위를 부여하며. 최종 선정 결과는 4월 10일 발표할 예정이다.