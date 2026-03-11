닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

남원시, 청년·신혼부부 ‘임대료 월 1만원’ 주택 신청하세요

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003122

글자크기

닫기

남원 박윤근 기자

승인 : 2026. 03. 11. 11:00

25세대 공급…20일까지 신청받아
남원시청 전경 박윤근 기자
남원시청 전경./ 박윤근 기자
전북 남원시가 청년과 신혼부부를 대상으로 '만원임대주택(남원피움하우스)' 입주자를 모집한다.

11일 시에 따르면 이번 사업은 남원부영1차 아파트(용성로 207) 내 총 25세대를 대상으로 진행된다. 공급 면적별로는 전용 49㎡(20평형) 15세대와 전용 60㎡(25평형) 10세대이다. 임대 조건은 보증금 100만원에 월 임대료 1만원이라는 혜택을 제공한다.

기본 임대 기간은 2년이며, 자격을 유지하면 최대 6년까지 거주할 수 있다. 특히 거주 중 자녀를 출산하면 아이 1명당 2년씩, 최대 2회까지 연장이 가능해 최장 6년까지 안정적인 주거 환경을 보장받을 수 있다.

신청 대상은 공고일 기준 만 19세 이상 45세 이하의 무주택 청년과 혼인신고 7년 이내의 신혼부부(예비 신혼부부 포함)다. 신청자는 남원시에 주소를 두고 있거나 입주 후 30일 이내 전입신고가 가능해야 하며, 근로 또는 사업소득 증빙이 가능한 기준중위소득 150% 이하 가구여야 한다.

접수 기간은 오는 20일까지이며, 남원시청 건축과에 직접 방문하거나 등기우편(기간 내 도착분 한정)을 통해 신청할 수 있다.

입주자는 나이, 주소(주민등록) 기간, 소득, 가구원 수 등을 합산한 점수에 따라 고득점순으로 선정한다. 동점자가 발생하면 소득이 낮은 가구, 세대원이 많은 가구, 주소지를 오래 유지한 신청자, 나이가 낮은 신청자 순으로 우선순위를 부여하며. 최종 선정 결과는 4월 10일 발표할 예정이다.


박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

농협개혁 당정협 “별도 법인 ‘농협감사위원회’ 신설…더는 자율에 못 맡겨”

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

지금 뜨는 뉴스

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’

“등본 떼줘” 한마디면 끝…베일 벗은 ‘AI 국민비서’