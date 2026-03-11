닫기

정치 국회·정당

[포토] 장동혁 ‘절윤 결의문이 당의 입장...선거 승리 위한 최종 결단’

이병화 기자

승인 : 2026. 03. 11. 12:07

장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 뒤 취재진과 만나 국민의힘 의원단 명의로 발표된 결의문에 대한 입장을 밝히기 위해 이동하고 있다.
이병화 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

