닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

두산, ‘월드 모델’ AI 스타트업 AMI Labs에 100억 투자

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003213

글자크기

닫기

김한슬 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:44

대외_DOOSAN_로고 (4)
두산 로고. /두산
두산이 인공지능(AI) 스타트업 AMI(Advanced Machine Intelligence) Labs에 580만유로(약 100억원)를 투자하기로 했다. 투자금은 ㈜두산이 380만 유로(약 65억원), 두산인베스트먼트가 200만 유로(약 35억원)를 각각 부담한다.

11일 두산은 글로벌 벤처캐피털 에스비브이에이(SBVA)가 조성한 해외 프로젝트 펀드에 유한책임투자자로 참여해 AMI Labs에 투자한다고 밝혔다.

SBVA는 전 세계 정보통신기술(ICT) 분야 유망 스타트업을 발굴해 투자하는 글로벌 벤처캐피털이다. 2023년 손정의 소프트뱅크그룹 회장의 동생인 손태장 회장 등이 설립한 싱가포르 기반 투자사 '디 엣지오브'에 인수됐다.

AMI Labs는 세계적인 AI 석학인 얀 르쿤 미국 뉴욕대 교수가 설립한 스타트업이다. 르쿤 교수는 현대 딥러닝 발전에 기여한 인물로, 퀸 엘리자베스 공학상과 ACM 튜링상 등 과학·공학 분야의 권위 있는 상을 수상한 바 있다.

AMI Labs는 자기지도학습과 공동 임베딩 기반 예측 아키텍처를 기반으로 '월드 모델' 개발에 집중하고 있다. 월드 모델은 현실 세계의 물리 법칙을 이해하고 미래 상황을 예측·판단할 수 있는 인공지능 모델을 의미한다.

기존 대규모 언어모델(LLM)이나 비전 언어 모델(VLM)이 물리 법칙이나 인과 관계를 충분히 추론하지 못하는 한계를 보완할 수 있어, 향후 피지컬 AI 구현을 위한 필수 기술로 평가된다. 이를 통해 AI가 인간처럼 현실 세계를 이해하고 추론할 수 있는 '실천적 지능'을 구현하는 것이 목표다.

한편 이번 투자에는 제프 베이조스 아마존 창업자와 에릭 슈미트 전 구글 회장 등 글로벌 IT 산업을 대표하는 인물들과 함께 주요 기관 투자자, 엔비디아 등이 참여했다.
김한슬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

美 “가장 격렬한 공습”…이란 결사항전 속 유가 급등락·인명 피해 확대

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

지금 뜨는 뉴스

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’