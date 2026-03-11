HS효성첨단소재, 세계 최대 복합소재 전시회 JEC 참가…탄소섬유 기반 중심 제품 공개

지난 10일부터 12일까지 프랑스서 개최

"미래 협력 파트러를 발굴할 최적의 무대"

첨부사진 1_HS효성첨단소재가 프랑스 파리에서 열리는 ‘JEC WORLD 2026’에 참여했다. 0 HS효성첨단소재가 프랑스 파리에서 열리는 'JEC WORLD 2026'에 참여했다. /HS효성

HS효성첨단소재가 세계 최대 복합소재 전시회 'JEC World 2026'에서 탄소섬유 기반 첨단 복합소재 기술 중심의 제품을 선보였다. 이를 통해 고객사와의 협력 확대에 나서며 신사업 발굴에 나섰다.11일 HS효성첨단소재는 지난 10일부터 다음 날까지 프랑스 파리 노르 빌팽트(Paris Nord Villepinte) 컨벤션센터에서 열린 전시회에 참가했다고 밝혔다. 이 전시회는 지난 1965년 시작된 행사로 전 세계 100개국 이상에서 1400여 개 기업이 참가하는 복합소재 산업 분야의 최고 권위를 갖는다. 항공우주, 자동차, 건설, 신재생에너지 등 다양한 산업군에 걸쳐 최첨단 소재와 제조 혁신 기술이 소개된다. 회사는 지난 2013년부터 참가해왔다.회사는 이번 전시회에서 탄소섬유 기반 첨단 복합소재 기술을 중심으로 다양한 제품을 공개했다. 특히 기존 제품 대비 인장강도를 향상시켜 자동차·드론·항공·토목건축 등 고강도 물성이 요구되는 분야에 적용 가능한 고강도 3K 탄소섬유와 풍력·자동차 등 대규모 산업용 시장 확대를 겨냥한 48K 라지토우(Large Tow) 탄소섬유를 중점적으로 소개했다.탄소섬유가 적용된 드론과 수소 고압용기 등도 전시하며 복합소재의 다양한 활용 가능성을 보여줬다. 회사는 글로벌 고객사와 산업 파트너들과의 기술 협력 기회를 모색하고 향후 다양한 산업 분야로 사업 확장을 추진할 계획이라고 설명했다.임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 "'JEC World 2026'는 당사의 우수한 기술력을 전 세계에 알리고 미래 협력 파트너를 발굴할 수 있는 최적의 무대"라며 "글로벌 고객사와의 협력을 확대하고 복합소재 시장에서 새로운 사업 기회를 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.