메타, AI봇 SNS ‘몰트북’ 인수… AI 에이전트 경쟁 본격화

비공개 금액으로 인수

몰트북 기술자 등 메타 합류

차세대 AI 기술 경쟁 속도

2026021201000824500044691 0 메타가 AI 봇 전용 SNS 스타트업 '몰트북'을 인수했다./로이터 연합

메타 플랫폼스가 AI(인공지능) 봇 전용 소셜네트워크 스타트업 몰트북(Moltbook)을 인수하며 차세대 AI 기술 경쟁에 속도를 내고 있다. 단순한 대화형 챗봇을 넘어 실제 업무를 수행하는 'AI 에이전트' 기술이 글로벌 빅테크의 새로운 경쟁 영역으로 떠오르고 있다.11일 뉴욕타임즈, CNBC 등 외신에 따르면 메타는 최근 AI 봇 전용 소셜네트워크서비스 몰트북을 비공개 금액에 인수했다. 몰트북은 AI 에이전트들이 서로 대화하고 정보를 교환할 수 있도록 설계된 플랫폼으로 출시 직후 수천개의 AI 봇이 사이트에서 자동 대화를 이어가며 실리콘밸리에서 화제를 모았다.몰트북을 만든 기술자 맷 슐리히트(Matt Schlicht)는 이번 인수와 함께 메타의 '슈퍼인텔리전스 랩(Superintelligence Lab)'에 합류한다. 해당 조직은 인간 수준을 넘어서는 초지능 인공지능 개발을 목표로 하는 메타의 핵심 연구 조직이다. 몰트북 개발에 참여한 기술 전문가 벤 파(Ben Parr) 역시 메타에 합류할 예정이다.몰트북은 AI 에이전트들이 서로 소통하는 실험적 플랫폼으로 시작됐다. 슐리히트는 한 AI 봇에게 "AI 봇만을 위한 소셜네트워크를 만들어보라"고 지시했고 이 봇이 실제로 서비스를 구축한 것으로 알려졌다. 플랫폼에서는 다양한 AI 에이전트들이 암호화폐 가격이나 철학적 주제 등 다양한 주제를 두고 자동 대화를 이어갔다.최근 글로벌 빅테크 기업들은 챗봇을 넘어 실제 작업을 수행하는 AI 에이전트 기술 확보 경쟁에 나서고 있다. AI 에이전트는 이메일 작성, 문서 편집, 소프트웨어 개발 등 다양한 업무를 자동으로 처리할 수 있는 디지털 비서 형태의 AI를 의미한다.메타뿐 아니라 구글, 앤트로픽, 오픈AI 등 주요 AI 기업들도 유사한 기술 개발을 추진하고 있다. 다만 다만 전문가들은 해당 기술이 아직 예측 불가능한 행동을 보이거나 오류가 발생할 가능성이 있어 상용화까지는 시간이 필요할 수 있다고 보고 있다.업계에서는 챗봇 중심이던 AI 경쟁이 '자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트' 중심으로 빠르게 이동하고 있다는 분석이 나온다. AI가 단순 질문 응답을 넘어 실제 디지털 환경에서 행동하는 단계로 진화하면서 빅테크 간 기술 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다.