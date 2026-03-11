[포토]인터배터리 2026 개막…국내외 기업 667곳 ‘코엑스 총출동’

인터배터리 2026-1412 0 11일 서울 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2026'에서 관람객들이 SK온의 전기차 액침 냉각 배터리 팩 모형을 살펴보고 있다.

인터배터리 2026-1411 0 11일 코엑스에서 열린 인터배터리 2026에서 참석인사들이 포스코그룹관을 둘러보고 있다,

인터배터리 2026-1608 0 인터배터리 2026 전시회에서 삼성SDI는 '피지컬 AI'용 파우치형 전고체 배터리를 처음 공개했다. 이 제품은 2027년 하반기 양산 예정이다.

국내 최대 규모 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2026'이 11일 서울 강남구 코엑스 전관에서 개막했다.이번 전시회에는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사를 비롯해 소재·부품·장비 기업 등 국내외 667개 기업이 참가해 총 2,382개 부스를 마련하고 최신 배터리 제품과 기술 성과를 선보인다.특히 올해는 미국, 호주, 캐나다, 독일, 중국, 일본, 네덜란드 등 14개국의 정부·연구소·기업이 참여해 글로벌 협력과 교류의 장이 마련됐다. 방산 분야 한·미 배터리 기술 협력 방안을 비롯해 한·독 배터리 연구원 간 비즈니스 네트워크 구축, 호주와의 핵심 광물 공급망 협력 방안 등 다양한 논의가 진행된다.또한 전기차 수요 둔화 등 단기적인 시장 변화에 대응하기 위한 전략도 주요 현안으로 다뤄진다. 특히 재생에너지 확대와 인공지능(AI) 확산으로 성장세가 예상되는 에너지저장장치(ESS)가 주요 대안으로 제시되며, 배터리 기업들의 ESS 사업 확대 전략과 관련 기술 동향도 공유된다.