[인터배터리 2026]정전 대비 ‘대용량 ESS’ 주목…‘꿈의 배터리’ 전고체 첫 공개

AI 확산 데이터센터 전력 수요 급증… ESS 시장 주목

LG·삼성·SK, 대용량 ESS·전력 솔루션 앞세워 시장 공략

전고체 배터리… 로봇·UAM 시장 선점 경쟁

보도사진(5) 0 SK온과 SK엔무브가 공동 개발 중인 두 가지 방식의 액침 냉각 배터리팩을 탑재한 하부 모형./SK온

사진3 (2) 0 AI 데이터센터에 들어가는 삼성SDI의 UPS용 LMO 각형 배터리./삼성SDI

[참고사진2] LG에너지솔루션 전고체 배터리 모듈 0 LG에너지솔루션 전고체 배터리 모듈./LG엔솔

인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 배터리 산업의 분야가 확장되고 있다. 대규모 전력을 저장하는 '에너지저장장치(ESS)', 향후 로봇과 도심항공교통(UAM)에 들어갈 차세대 배터리까지 새로운 수요가 늘어나는 모습이다. 국내 배터리 3사는 '인터배터리 2026'에서 이런 흐름에 맞춘 ESS 솔루션과 전고체 배터리를 공개하며 주목을 받았다.11일 개막한 인터배터리에서는 AI 인프라용 전력 솔루션이 많은 관심을 받았다. AI 확산으로 데이터센터가 늘어나면서 갑작스러운 정전에도 서버를 멈추지 않게 하는 배터리의 역할이 커졌기 때문이다. 글로벌 배터리 업계는 ESS 시장은 지난 2024년 399GWh에서 2035년 1232GWh로 3배 이상 늘어날 것으로 전망한다.ESS의 핵심 장비는 UPS와 BBU다. 'UPS(무정전 전원장치)'는 정전 시 즉시 전력을 공급해 데이터센터가 멈추지 않도록 하고,'BBU(배터리 백업 유닛)'는 서버 내부에서 순간적으로 전력을 유지해 데이터 손실을 막는 역할이다.LG에너지솔루션은 LFP(리튬인산철) 배터리 기반 UPS용 랙 시스템과 BBU 솔루션을 공개하며 AI 데이터센터용 비상전원 시장 공략에 나섰다. 더불어 전력망용 ESS 솔루션 'JF2 DC LINK 5.0'도 선보였다. 국내 배터리 업체 가운데 처음으로 LFP ESS 배터리를 적용한 제품으로 화재 전이 차단 구조와 무보정 SOC 알고리즘을 통해 안전성과 운영 효율을 높였다.삼성SDI도 UPS용 각형 배터리 'U8A1'과 BBU용 초고출력 원통형 배터리를 공개하며 AI 데이터센터 시장을 겨냥했다. 컨테이너형 ESS 솔루션 '삼성배터리박스(SBB)'와 AI 기반 화재 예방 소프트웨어 '삼성배터리인텔리전스(SBI)'도 함께 선보였다.SK온은 ESS용 고에너지밀도 LFP 배터리와 컨테이너형 ESS DC 블록을 전시했다. 특히 전기화학 임피던스분광법(EIS)을 활용해 배터리 상태를 진단하고 미세 결함을 조기에 감지하는 예방 시스템을 강조했다. 또 SK엔무브와 공동 개발하고 있는 액침냉각 플루이드 기술을 응용한 액침냉각 팩 모형도 선보였다. 액침냉각 기술은 배터리 온도를 일정하게 유지할 수 있어 향후 ESS, 데이터센터 등에서 수요가 기대된다.전고체 배터리도 주목받았다. 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 전고체 배터리는 안전성과 에너지 밀도를 동시에 높일 수 있어 '꿈의 배터리'로 불린다.삼성SDI는 휴머노이드 등 '피지컬 AI'용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 처음 공개했다. 로봇은 한정된 크기의 배터리를 사용하면서 높은 에너지 밀도와 긴 사용시간이 요구되는 만큼 전고체 배터리의 초기 진출 시장으로 꼽힌다.LG엔솔도 전고체 실물 셀을 처음 전시하며 기술 로드맵을 공개했다. 전기차용은 흑연계 전고체를 중심으로 2029년 초기 상용화를, 휴머노이드 등 신규 사용처에는 무음극계 전고체를 2030년 목표로 적용한다는 전략이다.엄기천 한국배터리산업협회장도 이날 행사에서 전고체 배터리의 중요성을 강조했다. 그는 "전고체 배터리는 향후 한국 배터리 기업이 중국 업체를 추월할 수 있는 차세대 기술"이라며 "협회 차원에서 정부와 함께 차세대 배터리 개발 지원 방안을 전략적으로 논의해 나갈 것"이라고 말했다.