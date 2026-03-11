국민연금, ‘이사장 직속’ AI전략위 출범…“공공부문 혁신 선도”

이사장 위원장으로 AI 중장기 계획 심의·의결

5개 분과위원회 구성…운영 효율성 향상 목표

관련 사진 (1) 0 11일 국민연금공단 인공지능전략위원회에서 발언 중인 김성주 이사장./국민연금공단

국민연금공단이 이사장이 참여하는 인공지능(AI) 전략기구를 조성, 공공부문 혁신을 선도하겠다는 의지를 전했다.11일 국민연금공단은 이사장 직속 조직인 'NPS AI전략위원회'를 출범했다고 밝혔다.이사장을 위원장으로 하는 위원회는 외부위원 3명을 포함해 총 21명으로 구성, 앞으로 공단의 AI 중장기 계획과 주요 사업을 심의·의결하는 최고 의사결정 기구로 운영된다. 또 공단 AI 관련 부서 간 업무를 조정하고, 그 이행을 점검하며 성과 관리까지 총괄한다.위원회는 산하에 전략경영, 인력양성, 데이터, 연구·개발, 윤리·보안 등 5개 분과위원회를 두고 체계적인 전력 추진의 기반을 만들 예정이다.이날 공단 본부 연금홀에서 열린 출범식과 전체회의에서는 외부위원과 분과위원장 위촉장 수여식과 국민연금 AI 윤리헌장 선언, AI 기본계획 보고 등이 진행됐다.공단은 향후 AI 활용을 통해 직원들이 업무를 혁신할 수 있는 환경을 조성하고, 조직 전체의 운영 효율성을 획기적으로 향상할 계획이다. 또 행정 절차 및 서비스 개선으로 고객 서비스 요청보다 공단이 먼저 제공하는 방법을 살피고 추진할 예정이다.김성주 이사장은 "외부 전문가가 참여하는 국민연금 AI 전략기구 출범을 계기로, 국민은 쉽고 편하게 국민연금 서비스를 이용하고, 직원은 힘들고 복잡한 일도 빠르고 정확하게 처리할 수 있게 될 것"이라며 "국민연금공단이 공공부문의 AI 혁신에 앞장서겠다"고 말했다.