천하람 “알뜰주유소도 알뜰하지 않아…석유 최고가격제 신중해야”

천하람 개혁신당 원내대표 인터뷰 0 천하람 개혁신당 원내대표. /송의주 기자

천하람 개혁신당 원내대표는 11일 최근 미국과 이란 간의 전쟁 여파로 국내 유가가 급등한 것에 대해 "석유공사가 공급하는 알뜰주유소도 알뜰하지 않다"고 지적했다.천 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 재정경제기획위원회 현안질의에서 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 상대로 이같이 질의했다.천 원내대표는 정부가 추진하는 석유 최고가격제에 대해 "1997년부터 지금까지 한 번도 안 쓸 정도로 최후수단"이라며 "신중하게 해야 하는 조치"라고 설명했다.이어 "알뜰주유소는 왜 폭리를 취하는 거냐"며 "석유공사에서 하는 알뜰주유소 관리가 왜 제대로 안 되는 것이냐"고 질타했다.이에 구 부총리는 "석유공사에서 알뜰주유소에 굉장히 저렴하게 준다. 그럼에도 불구하고 주유소에서 높게 받는다"고 해명했다.특히 천 원내대표는 "대통령의 석유 최고가격제 발언에 집중하다보니 정작 할 수 있는 일들에 더 소홀해지는 것 아닌가 하는 생각이 든다"며 "알뜰주유소 사태가 명확한 안 좋은 사례"라고 비판했다.한편 천 원내대표는 이날 재경위 현안질의에서 임광현 국세청장의 전관예우 의혹을 재차 제기했다. 그는 2022년 당시 임 청장이 국세청 차장 퇴임 후 합류한 세무법인 '선택'의 매출이 전년 대비 10억 원 이상 증가한 점을 언급하며 전관예우 의혹을 지적했다.특히 천 원내대표는 세무법인 '선택' 지분을 보유한 인화식 세무사와 임 청장이 이종사촌 관계라는 보도를 거론하며 이에 대한 해명을 촉구했다.다만 임 청장은 인사청문회 당시 세무법인 '선택'과는 아무런 관계가 없다는 취지로 해명한 바 있다.