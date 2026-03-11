닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

국힘, 제주도지사 후보에 문성유 단수 공천…민주당은 ‘3파전’ 경선

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003437

글자크기

닫기

이체리 기자

승인 : 2026. 03. 11. 19:26

"제주 도약을 이끌 적임자"…제주지사 선거 '4파전' 윤곽
단상 향하는 국민의힘 이정현 공관위원장<YONHAP NO-2770>
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 11일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과와 일정 등을 발표하기 위해 단상으로 향하고 있다. /연합
국민의힘 공천관리위원회가 11일 문성유 전 기획재정부 기획조정실장을 제주도지사 후보로 단수 공천했다. 더불어민주당은 내달 초 '3파전(오영훈·문대림·위성곤)' 경선으로 최종 후보를 결정한다.

국민의힘 공관위는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사 3층에서 후보자 면접을 진행한 뒤 문 실장을 '검증된 정책 전문가'로 규정하며 단수 공천을 확정했다.

공관위는 문 후보에 대해 "제주의 새로운 도약을 이끌 적임자"라며 "제주는 제2공항 문제, 관광산업의 질적 전환, 청정 에너지와 탄소중립 정책, 지역경제 체질 개선 등 굵직한 과제를 안고 있다. 제주 현안을 국가적 시야에서 풀어낼 수 있는 전문가형 도지사로 문 후보가 최적이라고 판단했다"고 밝혔다.

이어 "문 후보는 중앙정부의 정책과 예산 구조를 누구보다 잘 이해하고 이를 제주지역 발전과 연결할 수 있는 인물"이라며 "제주의 미래 성장 전략을 구체적인 정책과 재정으로 뒷받침하며 제주의 새로운 도약을 이끌 적임자"라고 강조했다.

문 후보는 면접 심사를 끝낸 뒤 기자들과 만나 "다른 도지사 후보에게 없는 행정 전문성을 저는 갖고 있다"며 "제가 가지고 있는 행정과 경제 전문성으로 도민의 삶의 풍요롭지 못하고 있는 점을 해결하겠다"고 다짐했다.

제주시 용담동 출신인 문 후보는 제주서초등학교와 제주제일중학교, 오현고등학교를 졸업한 뒤 연세대학교에서 경제학 학사, 영국 맨체스터대학교에서 경제학 석사를 받았다. 이후 기획재정부 기획조정실장과 한국자산관리공사 사장(캠코), 미래창조과학부 연구개발조정국장, 공무원연금공단 상임감사 등을 역임한 바 있다.

이에 따라 '민주당 텃밭'인 제주도 선거는 '4파전' 대진표로 윤곽이 잡히는 모양새다. 문 후보는 민주당 최종 후보(내달 확정)와 김명호 진보당 제주특별자치도당 위원장, 양윤녕 소나무당 제주특별자치도당 위원장 등과 함께 '4파전'을 치르게 된다.
이체리 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기