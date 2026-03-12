LS엠트론, 북미 사출기 시장 점유율 10% 돌파…“리쇼어링 수혜로 급성장”

2025년 북미 점유율 10%…전년 5.8% 대비 두 배 가까이 확대

전동식·하이브리드 사출기 앞세워 현지 제조 수요 공략

북미 법인·글로벌 테크센터 확대로 시장 공략 강화

[사진1] 미국 NPE(National Plastic Exhibition)에서 LS엠트론 부스 전경 0 미국 NPE(National Plastic Exhibition)에서 LS엠트론 부스 전경./LS엠트론

LS엠트론이 북미 사출기 시장에서 빠른 성장세를 보이며 존재감을 확대하고 있다.12일 LS엠트론은 2025년 기준 북미 사출기 시장 점유율 10%를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년도 점유율 5.8% 대비 약 두 배 수준으로 상승한 것이다. 북미 사출기 시장 규모가 약 10억 달러(한화 약 1조 4000억원)에서 정체된 상황을 감안하면 이례적인 성장이라는 평가가 나온다. 업계에서는 미국 제조업 리쇼어링 흐름 속에서 현지 맞춤형 전략이 성과로 이어졌다는 분석이 제기된다.LS엠트론은 북미 고객 수요에 맞춰 정밀 성형과 에너지 효율을 강화한 전동식 사출기와 대형 하이브리드 사출기를 중심으로 시장을 공략해 왔다. 특히 플라스틱 산업을 중심으로 현지 제조 기업들의 설비 교체 수요가 늘어나면서 수주가 확대되고 있다. Home Depot, Costco, Walmart 등 대형 유통업체에서 판매되는 플라스틱 박스 제품 상당수가 LS엠트론 설비로 생산되는 것으로 알려졌다.성장세를 이어가기 위한 투자도 확대하고 있다. LS엠트론은 북미 사출기 법인을 설립하고 현지 영업 인력을 확충하는 한편 고객 지원을 강화하기 위해 글로벌 테크센터 네트워크를 전 세계 5개 거점으로 확대했다. 물류 효율 개선을 위한 신규 창고 운영도 검토 중이다.신재호 LS엠트론 사장은 "현지 밀착형 영업 활동이 가시적인 성과로 이어지고 있다"며 "올해 북미 시장 점유율 15% 진입을 목표로 영업 네트워크를 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.