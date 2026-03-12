닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

LS엠트론, 북미 사출기 시장 점유율 10% 돌파…“리쇼어링 수혜로 급성장”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003483

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 03. 12. 08:49

2025년 북미 점유율 10%…전년 5.8% 대비 두 배 가까이 확대
전동식·하이브리드 사출기 앞세워 현지 제조 수요 공략
북미 법인·글로벌 테크센터 확대로 시장 공략 강화
[사진1] 미국 NPE(National Plastic Exhibition)에서 LS엠트론 부스 전경
미국 NPE(National Plastic Exhibition)에서 LS엠트론 부스 전경./LS엠트론
LS엠트론이 북미 사출기 시장에서 빠른 성장세를 보이며 존재감을 확대하고 있다.

12일 LS엠트론은 2025년 기준 북미 사출기 시장 점유율 10%를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년도 점유율 5.8% 대비 약 두 배 수준으로 상승한 것이다. 북미 사출기 시장 규모가 약 10억 달러(한화 약 1조 4000억원)에서 정체된 상황을 감안하면 이례적인 성장이라는 평가가 나온다. 업계에서는 미국 제조업 리쇼어링 흐름 속에서 현지 맞춤형 전략이 성과로 이어졌다는 분석이 제기된다.

LS엠트론은 북미 고객 수요에 맞춰 정밀 성형과 에너지 효율을 강화한 전동식 사출기와 대형 하이브리드 사출기를 중심으로 시장을 공략해 왔다. 특히 플라스틱 산업을 중심으로 현지 제조 기업들의 설비 교체 수요가 늘어나면서 수주가 확대되고 있다. Home Depot, Costco, Walmart 등 대형 유통업체에서 판매되는 플라스틱 박스 제품 상당수가 LS엠트론 설비로 생산되는 것으로 알려졌다.

성장세를 이어가기 위한 투자도 확대하고 있다. LS엠트론은 북미 사출기 법인을 설립하고 현지 영업 인력을 확충하는 한편 고객 지원을 강화하기 위해 글로벌 테크센터 네트워크를 전 세계 5개 거점으로 확대했다. 물류 효율 개선을 위한 신규 창고 운영도 검토 중이다.

신재호 LS엠트론 사장은 "현지 밀착형 영업 활동이 가시적인 성과로 이어지고 있다"며 "올해 북미 시장 점유율 15% 진입을 목표로 영업 네트워크를 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “이란 전쟁 내가 원할 때 끝낸다” vs 이스라엘 “시간제한 없이 목표 달성 때까지 계속”

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

계급정년에 국정원 떠나는 ‘베테랑’들…“국가 자산 유출 막아야”

[마켓파워] LG그룹 전략 재설계 시점… AI·B2B 전략 ‘속도’

이란 “비공격·배상 보장 있어야 종전”…종전 시간표 놓고 엇갈린 美·이스라엘

‘AI·콘텐츠’ 힘주는 카페24…글로벌 이커머스 플랫폼 노린다

4년 만에 다시 푸는 비축유…정부, 역대 최대 2246만 배럴 방출

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대