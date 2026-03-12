LG CNS, 오픈AI 이어 팔란티어와도 협업…AX 가속

현신균 사장 "AX 사업 글로벌 수준 확장 계기"

clip20260312084553 0 현신균 LG CNS 사장(왼쪽)과 알렉스 카프 팔란티어 CEO가 11일(현시시간) 전략적 파트너십 계약 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. /LG CNS

LG CNS가 오픈AI에 이어 미국의 AI 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스와도 협업하기로 하면서 국내 AX 사업을 가속화하고 있다.11일(현지시간) LG CNS는 팔란티어 'AIPCon' 행사에 앞서 팔란티어와 전략적 파트너십 계약을 체결했다. 체결식에는 현신균 LG CNS CEO 사장과 알렉스 카프 팔란티어 CEO 등 양사 주요 경영진이 참석했다.팔란티어는 기업 내 분산된 데이터를 통합·정제해 데이터 기반 운영 체계를 구축하는 '파운드리', 통합된 데이터 환경에 생성형 AI를 결합해 기업의 의사결정을 실시간으로 지원하는 'AIP' 등 글로벌 검증 플랫폼을 갖추고 있다.LG CNS는 전략적 파트너십 계약을 통해 팔란티어의 파운드리와 AIP 등 기업용 플랫폼을 각 고객사에 최적화된 형태로 제공한다. 이를 위해 LG CNS는 팔란티어 사업 전담조직 'FDE(전방배치 엔지니어링)'를 신설한다. FDE 조직은 팔란티어와 긴밀히 협력해 제조·에너지·전자·물류 등 다양한 산업 전반에서 고부가가치 AX 적용 과제를 발굴·실행한다. 특히 팔란티어 플랫폼의 도입을 적극 검토하고 있는 LG그룹을 시작으로 본격적인 사업 확장에 나설 계획이다.

LG CNS는 이미 LG 계열사 한 곳의 품질 관리 영역에 파운드리와 AIP 적용을 위한 PoC(개념검증)를 마쳤으며, 이를 바탕으로 최근 본 사업 계약을 체결했다.



현신균 사장은 "이번 전략적 파트너십 체결은 LG CNS의 AX 사업을 글로벌 수준으로 확장하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "LG CNS의 산업 전문성과 팔란티어의 AI 플랫폼 역량을 결합해 고객의 AX 혁신을 이끌어 나갈 것"이라고 밝혔다.

