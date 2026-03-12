닫기

전국 충청

박수현 “1호 공약 ‘충남 AI 대전환’…내포를 산업도시로 확장”

최정현 기자

승인 : 2026. 03. 12. 13:54

공동선대본부장에 박정현·김하진 선임
박수현 출마예정자
박수현 출마예정자가 공약을 발표하고 있다./최정현 기자
박수현 충남·대전통합특별시장 출마예정자가 1호 공약으로 'AI 대전환'을 발표했다.

박 출마예정자는 12일 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "2026년 예산에는 AI 관련 예산이 없었지만, 본인이 정청래 더불어민주당 대표에게 요청해 10억원의 예산을 세울 수 있었다"며 "향후 '충남 AI 대전환'을 이루겠다는 계획으로 이를 1호 공약으로 삼았다"고 밝혔다.

그는 "저의 공약 핵심축은 'AI 산업혁신'과 'AI 기본사회' 두 갈래"라며 "AI 산업혁신은 천안·아산의 반도체·디스플레이·모빌리티, 당진·서산의 석유화학·제철·제조 등 충남 주력산업에 AI를 접목해 현장부터 바꿔나갈 것"이라고 말했다.

이와 함께 "'골목골목 구석구석'에 AI가 스며드는 AI 기본사회를 만들어 도민 삶 전반의 혁신을 이루기 위해 힘쓸 것"이라며 "AI 기본사회는 제조업을 넘어 역사문화관광, 돌봄·교육, 의료, 농림축산업, 에너지, 행정 등 도민 생활 전반에 AI 혜택이 닿도록 하겠다"고 설명했다.

한편, 박수현 출마예정자는 공동선대본부장 선임 사실을 알렸다. 공동선대본부장은 박정현 전 부여군수와 김하진 전 더불어민주당 아산을 지역위원장 직무대행이다.

박수현, 공동선대본부장 소개
박수현 출마예정자가 공동선대본부장인 박정현 전 부여군수(우측)와 김하진 전 더불어민주당 아산을 지역위원장 직무대행을 소개하고 있다./최정현 기자
최정현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

