닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

치솟는 기름값에 긴 줄…청도 주유소로 몰린 운전자들

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003621

글자크기

닫기

청도 박영만 기자

승인 : 2026. 03. 12. 13:56

청도새마을주유소 휘발유·경유 1809원 판매
전국·경북 평균보다 100원 안팎 낮아 운전자 몰려
청도새마을휴게소
지난 11일 고속도로 청도새마을휴게소에는 대형화물차 운전자들이 시중 보다 리터당 최대100원이상 저렴한 기름을 넣기위해 양쪽 차량행렬이 이어지고 있다./박영만 기자
미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 중동 정세가 흔들리면서 기름값이 치솟자 고속도로 주유소마다 리터당 최대 100원가량 가격 차가 벌어지고 있다. 유류비 부담이 커진 운전자들은 조금이라도 저렴한 주유소를 찾아 몰리고 있다.

신대구부산고속도로에 있는 청도새마을주유소(상·하행선)에는 최근 주유 차량 행렬이 이어지고 있다. 고유가 불안 속에 화물차 기사와 장거리 운전자들이 상대적으로 싼 가격을 찾아 몰린 영향으로 풀이된다.

12일 청도새마을주유소에 따르면 전날 기준 보통휘발유와 경유를 각각 리터당 1809원에 판매하고 있다.

이는 전국 평균 가격인 휘발유 1904.25원, 경유 1927.44원보다 낮은 수준이다. 경북 평균 가격인 휘발유 1913.53원, 경유 1936.21원과 비교해도 리터당 100원 안팎 저렴하다.

이 때문에 주유소에는 유류비를 아끼려는 차량들이 잇따라 들어서고 있다.

한 화물차 운전자는 "중동발 악재로 기름값이 너무 올라 평소 가던 곳보다 조금이라도 싼 주유소를 찾게 된다"며 "가격 차이가 쌓이면 부담이 크게 달라진다"고 말했다.

박양근 청도새마을 휴게·주유소 통합소장은 "휴게소와 주유소를 찾는 이용객들의 부담을 덜 수 있도록 유가 불안에 따른 경제적 어려움 완화에 힘쓰겠다"고 말했다.



박영만 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

국세청, 생계형 체납자의 체납액을 소멸시켜 경제적 재기를 지원

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대