‘포용적 보훈’ 권오을, 제주서 민생의료 챙기고 이념갈등 정면돌파

권오을 보훈장관, 12~13일 양일간 제주 방문해 현안 점검

손명순 여사 서거 2주기 추모식서 분향하는 권오...<YONHAP NO-3992> 0 권오을 국가보훈부 장관이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 분향하고 있다. /연합뉴스

권오을 국가보훈부 장관 0 권오을 국가보훈부 장관이 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사 국무회의실에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. /박성일 기자

권오을 국가보훈부 장관이 제주를 찾아 보훈의 포용적 가치를 강조한다. 권 장관은 제주지역의 국가유공자들이 불편을 겪은 보훈의료 문제를 점검하고, 4·3 사건을 둘러싼 역사적 갈등 치유에 나선다.권 장관은 12~13일 양일 간 일정으로 제주를 찾았다. 이번 행보의 최우선 정책과제는 '준보훈병원' 도입상황 점검이다. 그동안 제주는 지리적 특성상 보훈병원이 부재해 지역 내 국가유공자와 보훈가족들이 양질의 맞춤형 의료 서비스를 받는 데 고질적인 제약을 겪어왔다.이를 해결하기 위해 보훈부는 국정과제인 '보훈의료·복지 사각지대 해소'를 목표로 우수 공공병원을 준보훈병원으로 지정하는 법적 근거를 마련했다. 지난 1월 국회 본회의를 통과한 '국가유공자법' 등 8개 법률 개정안이 오는 8월 본격 시행을 앞두고 있다.권 장관은 현재 제주 내 위탁병원인 제주대학교병원을 직접 찾아 진료 시스템을 점검하고 입원 중인 유공자들을 위문한다. 준보훈병원 제도가 안착할 경우 기존 위탁병원의 한계를 넘어 보훈병원 수준의 체계적인 진료가 가능해져 제주지역 보훈가족의 의료 서비스 질이 획기적으로 개선될 전망이다.권 장관은 또 제주지역에서 첨예한 갈등이 이어지고 있는 '고(故) 박진경 대령 서훈 논란'에 대해 지역민들과 소통하고 보훈부의 입장을 명확히 전달할 계획이다. 권 장관은 13일 오전 제주 4·3평화공원을 찾아 헌화하고, 4·3희생자들을 추모한다. 추모 후엔 제주4·3희생자유족회와 만나 유가족들의 의견을 듣는다.권 장관은 희생자유족회와 만남에서 지역 사회의 민감한 현안인 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소 심의가 관련 법률과 절차에 따라 한 치의 치우침 없이 공정하게 진행될 것임을 강조할 계획이다. 권 장관이 지역에서 갈등이 심화되고 있는 '서훈 취소' 문제에 직접 나서는 것은 불필요한 이념 갈등이나 오해를 사전에 차단하고 논란을 정면돌파하겠다는 의지의 표현으로 관측된다.이 외에도 권 장관은 성산읍에 위치한 강태선(101) 애국지사의 자택을 찾아 존경과 예우의 뜻을 전하고, 지역 보훈단체장들과의 간담회를 통해 현장의 애로사항을 청취한다.권 장관은 "이번 방문을 통해 제주지역 보훈가족분들의 목소리를 더 낮은 자세로 듣고, 지역의 다양한 보훈 현안을 함께 풀어가기 위해 적극적으로 소통할 것"이라며 "현장의 애로사항을 정책에 반영해 '특별한 희생에 대한 특별한 보상과 지원'이라는 국가의 책무를 반드시 실현할 것"이라고 밝혔다.